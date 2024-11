Da Elodie a Vincent Cassel, il Calendario Pirelli 2025 torna al nudo

Il nuovo calendario Pirelli 2025 celebra la bellezza autentica e senza artifici, portando in primo piano corpi unici e diversificati. La natura diventa musa: busti che emergono da tronchi levigati, rami che seguono le curve della schiena e onde marine che accarezzano la pelle. Con questa nuova edizione, Pirelli si spinge oltre il concetto di bellezza convenzionale, esaltando l’individualità e il fascino senza età, con un approccio che mette in risalto la sensualità e l’erotismo naturale, libero da stereotipi e volgarità.

Questo progetto rinnova una tradizione nata nel 1964, giunta oggi a 61 anni di storia. Le fotografie, scattate dal giovane ritrattista americano Ethan James Green, catturano i protagonisti in un’ambientazione selvaggia e naturale, sulle spiagge dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami. Il calendario è stato presentato a Londra, in un evento esclusivo presso il Natural History Museum, dove è stato svelato il lavoro intitolato “Refresh and Reveal”.

Un cast diversificato e inclusivo

Il calendario ritrae dodici personalità uniche, scelte per la loro capacità di rappresentare un’ampia gamma di identità e bellezza. Tra loro troviamo Vincent Cassel, l’attrice e attivista Padma Lakshmi, l’attore John Boyega, l’attrice britannica Simone Ashley e la sudcoreana Hoyeon di “Squid Game”. Spiccano anche figure della comunità non binaria, come la modella transgender Hunter Schafer e Connie Fleming, icona di Mugler e Westwood, oltre alla modella gay Jenny Shimizu. Un omaggio anche alla cultura italiana con Elodie, interprete di una femminilità fresca e contemporanea, selezionata per incarnare una sensualità autentica e priva di artifici.

Ethan James Green ha descritto il proprio lavoro come un’esplorazione della “bellezza naturale e selvaggia”. Il fotografo ha scelto un approccio spontaneo, senza costruzioni, lasciando che ogni scatto emergesse dall’interazione naturale dei soggetti con l’ambiente. “Non conoscevo Elodie, ma ho subito capito la sua unicità e freschezza. Ogni scatto doveva catturare l’essenza autentica e la forza vitale dei nostri protagonisti”, ha commentato Green.

Un messaggio di inclusività e libertà

Padma Lakshmi, ex modella e conduttrice TV, ha espresso l’importanza di un progetto come il calendario Pirelli, che celebra la diversità e la bellezza in tutte le sue forme. A 54 anni, Lakshmi si sente in armonia con il suo corpo e riconosce il valore di mostrare corpi reali e non convenzionali, in un messaggio di accettazione e inclusività: “Essere parte di questo progetto significa portare avanti un messaggio culturale e politico, esprimendo che ogni corpo ha valore e dignità”.

Un ponte tra industria e cultura

Il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha sottolineato come il calendario rappresenti non solo un’icona di sensualità ma anche un’iniziativa culturale legata alla missione artistica dell’azienda, che include l’Hangar Bicocca a Milano. “Finché ci sarò, sosterrò sempre il valore della bellezza e dell’arte come elementi che possono andare di pari passo con l’industria”, ha dichiarato Provera. Questo calendario, per lui, non segna una nuova direzione ma afferma un valore senza tempo: la bellezza non ha genere né età. “Non intendiamo inviare un messaggio preciso; preferiamo lasciare la libertà interpretativa all’artista, rendendo il calendario un’opera aperta e senza tempo”.