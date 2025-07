Da Lidl arrivano le offerte dedicate ai più piccoli, con tanti vestici e accessori ispirati a Minecraft il gioco preferito dai più piccoli.

Lidl torna nuovamente a stupire con le sue offerte, che spaziano in sempre più settori, dalla mobilia agli elettrodomestici e adesso al vestiario per bambini. Ma non stiamo parlando di capi qualsiasi, bensì di una linea ispirata al famoso videogioco Minecraft, molto apprezzato proprio tra i più piccoli.

Una linea di abbigliamento adatto a tutte le occasione, che sta facendo impazzire i più piccoli e anche i genitori più attenti al portafoglio. Un’onda di colori, personaggi e tanta allegria ha invaso gli scaffali Lidl, pronta a vestire l’estate di tanti bambini con uno stile tutto speciale.

Da Lidl si fa tutto a… cubetti

La nuova collezione Minecraft è dedicata ai bambini dai 6 ai 14 anni, con capi pensati per accompagnarli nelle giornate calde con comodità e divertimento. Una serie di capi dalla fattura eccellente, sia da vestire tutti i giorni, sia per le gita al mare o al parco.

Il pigiama corto è una delle star di questa linea, morbido e leggero, appena 9,99 euro, una proposta perfetta per notti fresche e sogni pixelati. Il tessuto di qualità aiuta la traspirazione ed è anche particolarmente resistente, per affrontare le sessioni di gioco più impegnative.

Ma non finisce qui, per chi cerca un outfit completo, Lidl propone la t-shirt e gli shorts coordinati, disponibili nelle misure 6-14 anni. Il prezzo è decisamente allettante, la maglietta è 4,99 euro e gli shorts 6,99 euro, con meno di quindici euro un outfit completo e resistente.

Per i più attenti al dettaglio, c’è anche la linea di intimo con boxer a 7,99 euro, comodi e pratici, pensati per una vestibilità perfetta. Un tocco di fantasia che accompagna ogni momento della giornata, sempre senza rinunciare al tema Minecraft che piace così tanto ai piccoli fan.

L’estate chiama e il mare anche, per questo tra le novità c’è il costume shorts da bagno, sempre nelle misure 6-14, offerto a 7,99 euro. Ideale per tuffi e giochi sulla spiaggia, combina stile e praticità, un must-have per rendere le vacanze un momento ancora più magico e speciale.

Non possono mancare poi gli accessori fondamentali per completare il look, come i calzini, venduti in confezioni da tre paia a 4,99 euro. Morbidi e resistenti, con dettagli grafici ispirati a Minecraft, sono un’ottima soluzione per ogni occasione, disponibili nelle misure dal 27 al 38.

Infine, per chi vuole partire con il piede giusto, Lidl offre anche scarpe dedicate ai bambini, nelle misure dal 27 al 32. Pratiche e colorate, si adattano a diverse attività all’aperto, mantenendo il comfort e lo stile legati al mondo Minecraft, al prezzo di 17,99 euro.