Un’altra ondata di offerte Lidl dedicate al mondo del fai-da-te, tanti attrezzi e tantissimi sconti per tutti gli appassionati, da non lasciarsi scappare.

C’è qualcosa di irresistibile nell’idea di costruire qualcosa con le proprie mani, nel trasformare un progetto in realtà con pochi strumenti e tanta passione. Un’attività che non conosce stagioni, che unisce praticità e creatività, ma che sa anche regalare delle sorprese inaspettate e delle grandi soddisfazioni.

Lidl torna a far parlare di sé con una nuova serie di offerte che faranno brillare gli occhi a tutti gli amanti del fai-da-te. La nota catena tedesca, ormai protagonista anche nel mondo degli accessori da lavoro, ha lanciato una selezione di prodotti a prezzi difficili da ignorare.

Le offerte Parkside, solo da Lidl

Chi frequenta Lidl lo sa, non è solo un supermercato, negli anni il marchio ha saputo costruire un’identità riconoscibile anche al di fuori del settore alimentare. Diventando un punto di riferimento anche per chi cerca attrezzi, mobili, vestiti e utensili a costi accessibili, da Lidl si trova qualità e convenienza, sempre.

A fare la differenza è la collaborazione ormai consolidata con Parkside, uno dei brand più amati del mondo Lidl, specializzato proprio in attrezzi da lavoro. Una garanzia per chi cerca strumenti affidabili, pensati per l’uso domestico ma capaci di reggere anche lavori più impegnativi, con un rapporto qualità-prezzo, difficile da battere.

Tra le offerte più interessanti di questa tornata spicca una saldatrice elettrica a filo, proposta al prezzo di 79 euro. Compatta ma potente, corrente di saldatura a 20-120 A, è perfetta per lavori di precisione o per iniziare a prendere confidenza con la saldatura,

Altro protagonista è la smerigliatrice angolare, in vendita a soli 19,99 euro, leggera, maneggevole e perfetta per tagliare, levigare o rifinire superfici. Con i suoi 750w di potenza, è perfetta per metallo pietra e qualsiasi materiale resistente e si adatta a tutte le mole da taglio da 115mm.

Chi vuole lavorare in sicurezza, infine, può puntare sulla maschera automatica da saldatore con LED, proposta a 29,99 euro, un vero portento tecnologico. Oltre a proteggere il viso e gli occhi, garantisce visibilità ottimale anche durante le operazioni più delicate, grazie al sistema di oscuramento/schiarimento automatico.

Ad incorniciare il tutto, poi, non potevamo mancare gli accessori più utili, come il set di lime da officina, con ben 17 pezzi. A 14,99 euro. Ma ancora, una pinza autobloccante a 4,99 euro e rotoli di filo da saldatura con anima decapante a 4,99 euro.