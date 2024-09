Decima Fest: dal 13 al 29 settembre musica, cinema, teatro e ambiente: l’Estate Romana all’Eur, tra gli ospiti Max Paiella

Dal 13 al 29 settembre 2024, per tre fine settimana consecutivi, nell’ambito dell’Estate Romana 2024 torna il Decima Fest. Giunto alla sua terza edizione, il festival è organizzato a Decima, uno dei quartieri che sorge a pochi passi dall’Eur e che resta tra i più interessanti sotto il profilo architettonico ed urbanistico della periferia di Roma. Decima è infatti un vero e proprio gioiello da sempre oggetto di studio per la sua originalità: a realizzarlo nel 1965 furono gli architetti Luigi Moretti ed Adalberto Libera.

Il Decima Fest è nato proprio con lo scopo di connettere questa realtà locale al resto della città. Per farlo, in un luogo in cui mancano spazi aggregativi, anche in questa edizione si darà spazio alla musica e al cinema. E non solo: ci saranno dibattiti legati all’ambiente e alla biodiversità, mostre fotografiche e workshop sulle realtà urbanistiche e ambientali che circondano il quartiere.

La rassegna si apre venerdì 13 alle ore 16 con La Decima Oasi, laboratorio collettivo che attraverso la fotografia urbana vuole far conoscere la storia e l’architettura di Decima. Segue, a partire dalle ore 21, il concerto dei Wiser Keegan e Sace all’interno della rassegna Millenari Night.

Sabato 14, sempre alle 21 saliranno sul palco i Liminal e i M.I.O. per due concerti all’insegna del progressive rock. Domenica 15, a partire dalle ore 11 e fino alle 19, spazio ai giochi di società all’interno del vicino centro anziani. A partire dalle ore 19, sul palco sarà il momento del laboratorio teatrale curato da Vittorio Giannini, per concludere la serata ancora con la musica, questa volta all’insegna della tradizione romanesca con i Te Lo Do Io…Er Ponentino!

Max Paiella al Decima Fest

Venerdì 20, il weekend successivo, sul palco salirà Max Paiella con il suo spettacolo “A Ruota Libera”. Il grande comico e imitatore sarà anticipato dai monologhi di due giovani sempre in stile stand-up: Eduardo Mattiozzi e Francesco Di Lernia.

Sabato 21 sarà il momento di “Tor di Valle: una nuova centralità ambientale per la città di Roma”. A partire dalle ore 16 comincerà un “laboratorio polifonico” dedicato alla vicina area dell’ex ippodromo, che si terrà al centro anziani. Si tratterà di un momento in cui si progetterà insieme alle comunità locali la nuova centralità ambientale di Tor di Valle che si avrà con la realizzazione del futuro Parco fluviale agrario integrato. Verranno anche presentate alcune voci raccolte dagli abitanti dei quartieri nati sulle sponde di questa parte del Tevere.

Nel tardo pomeriggio di sabato, a partire dalle 18 e fino alle 23.30, sul palco del Decima Fest sarà il momento del Contest streety Seven To Smoke, competizione di danza Hip-Hop che metterà in mostra il talento e la creatività dei partecipanti attraverso energiche battaglie. Domenica 22 spazio di nuovo ai giochi di società: la serata si chiuderà con un imperdibile concerto della Nazionale Jazzisti sempre a partire dalle 21.

L’ultimo weekend: biodiversità, cortometraggi, canzoni dei cartoni animati

L’ultimo weekend del Decima Fest comincerà venerdì 27 con una giornata dedicata alla biodiversità. All’interno del “Parco per le farfalle” partirà un laboratorio interattivo dedicato alla scoperta e alla tutela della biodiversità del Parco di Decima e dell’ecosistema locale. Sarà presente anche un apicoltore che illustrerà il ruolo fondamentale delle api nel processo di impollinazione.

Alle ore 16, al centro anziani si tornerà a parlare del futuro di Tor di Valle con un convegno a cui saranno invitati a partecipare abitanti, associazioni e rappresentanti delle Istituzioni. La serata si concluderà con il cinema con una nuova edizione di Cortometraggi del Decima Short Film Fest, che comincerà sempre alle ore 21.

Sabato 28, a partire dalle 18 andrà in scena un evento che unirà teatro, musica elettronica e videoarte dal titolo “Il pubblico Bene”. La serata proseguirà con un concerto dedicato alla memoria di Giovanni Quarta, musicista nato nel quartiere recentemente scomparso. Sul palco si esibiranno i Blues for Giò.

Domenica 29, dalle 11 alle 19, nell’ultima giornata del festival sarà possibile partecipare ancora ai giochi di società all’interno del centro anziani. Dalle ore 19, sul palco saliranno i Birillo & Super Saiyan Cartoon Band per uno spettacolo con musica e intrattenimento dedicato alle generazioni più giovani cresciute con il personaggio televisivo “Birillo” dell’emittente romana Super 3. L’ultimo appuntamento del Decima Fest sarà ancora dedicato al teatro con uno spettacolo di improvvisazione organizzato dalla scuola Verba Volant.

L’intervista a Claudio Pantaleone, il direttore artistico del Festival

Abbiamo chiesto al direttore artistico Claudio Pantaleone come è nata l’idea di svolgere un festival in questa parte di Roma: “Il festival ha una genesi abbastanza articolata. Decima è un quartiere costruito nel 1965 dallo Stato con lo scopo di ospitare famiglie di dipendenti statali. Questo quartiere ha una concezione molto legata alla socialità, nel senso che è stato concepito per far incontrare le persone che fuori dai loro palazzi. Noi che siamo cresciuti in questo quartiere abbiamo quindi una concezione di questo luogo come fosse un paese. Chi sta qui con la propria famiglia fin dalla sua costruzione conosce infatti tutte le famiglie storiche proprio come avviene nei paesi. Intorno al 2015, in occasione dei 50 anni del quartiere, si è ricreata una voglia di festeggiare e di incontrarsi. E proprio in questa occasione è nata l’associazione Decima50“.

“Una delle cose che venivano fatte negli anni Settanta, era la cosiddetta Festa della Primavera .Veniva organizzata nel mese di maggio proprio nello stesso parco dove si tiene ora il decima Fest. Tutti si ritrovavano lì: c’era anche il gelataio che passava sapendo della nostra presenza. Molti di noi ancora legati al quartiere, nel 2015 ci siamo detti: perché non continuiamo a fare attività culturale e a riproporre questo momento di incontro? Ed è proprio là che è nato il Decima Fest”.

“La prima edizione, in realtà, l’abbiamo fatta anni dopo, solo nel 2021 e con mezzi propri. Per organizzare il festival, abbiamo rigenerato un palco che si trova proprio nel parco e che per molti anni non è mai stato usato. Adesso siamo alla terza edizione: ovviamente il progetto ha abbracciato altri ambiti oltre alla musica e al divertimento, primo fra tutti l’ambiente. Ora è un evento ben avviato anche perché, a partire dalla scorsa edizione, fa parte della programmazione dell‘Estate romana“.

Come arrivare al Decima Fest ed altre informazioni utili

A partire dalle ore 19, durante tutti gli appuntamenti si terranno delle mostre di fotografi emergenti e dei dj set. Alcune associazioni del territorio saranno presenti all’interno del parco con i propri stand. L’ingresso a tutti gli eventi è libero. Nell’area sarà presente anche un punto ristoro plastic free.

Il parco di Decima si trova in via Camillo Sabatini ed è raggiungibile con la Roma-Lido Metromare fermata Tor di Valle, con le linee di autobus 777, 778, 787, N705, NME e in bicicletta dalla vicina pista ciclabile.

Il progetto è vincitore dell’Avviso pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024″.