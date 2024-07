Diabete, consigli per abbassare l’indice glicemico delle patate

Come abbassare l’indice glicemico delle patate

Innanzitutto spieghiamo brevemente: si tratta di un parametro che indica la capacità di un alimento di aumentare il volume di glucosio (zucchero) nel sangue. Quando questi aumentano troppo, il corpo produce l’insulina che serve a riportare la gicemia a valori normali. Di conseguenza se vengono assunti troppi carboidrati rispetto a quelli consumati per produrre energia, l’eccesso si trasforma in adipe.è stato realizzato tenendo come punto di riferimento il pane, che presenta un indice glicemico pari a 100 e le patate, nello specifico, presentano un indice glicemico molto alto, pari a 105 che deriva in gran parte dall’amido, che viene completamente digerito dal nostro corpo. L’indice glicemico però può essere abbassato.

Innanzitutto è fondamentale la scelta delle patate: evitate quelle che sono maturate troppo e, soprattutto, non conservatele troppo in dispensa. Se conservate per mesi, infatti, le patate vanno incontro a una naturale trasformazione degli amidi che fanno schizzare la glicemia. Per questo motivo meglio puntare su patate novelle, raccolte prima di maturare completamente e con una buccia sottile.

La cottura svolge un ruolo fondamentale: un altro modo per neutralizzare l’indice glicemico è infatti quello di far bollire le patate e poi mangiarle fredde. Cuocendole acqua calda, l’amido forma un gel, mentre l’indice glicemico si abbassa, rendendo questo ortaggio più dietetico e leggero.

I giusti abbinamenti: accompagnate sempre le patate con dei cibi proteici e ricchi di fibre come verdure di stagione ma anche carne bianca e pesce, questo vi permetterà di rallentare l’assorbimento dei carboidrati e vi sazierà più a lungo.