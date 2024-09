Dieta detox: come si fa e cosa mangiare

C’è chi dice che la dieta detox non esiste e chi invece indica esempi e menu da seguire per disintossicare l’organismo e favorire il benessere. Dove sta la verità?

Di certo alimentarsi con cibi naturali come frutta e verdure di stagione è sempre preferibile per fornire al corpo tante vitamine e sali minerali fondamentali per la salute umana, se poi siete curiosi di sapere cosa mangiano i seguaci della dieta detox vi diamo degli esempi.

Ricordate che ogni volta che si parla di cibo e di diete è sempre bene sentire il parere di un medico, di un nutrizionista o un dietista, insomma di una persona esperta che possa darvi dei consigli ben ponderati.

Come si fa la dieta detox e cosa mangiare

La dieta detox promette di purificare l’organismo e disintossicarlo da elementi nocivi accumulati nei vari organi interessati nei processi del metabolismo. Un accumulo di tali sostanze tossiche potrebbe portare a sviluppare patologie di diversa natura.

Quanto ci sia di vero è tuttora argomento di dibattito, anche acceso, tra chi pensa che le diete detox siano fondamentali per stare in forma e in salute e chi sostiene che non sono utili. Perché non hanno nessun fondamento scientifico e anzi, che potrebbero essere anche dannose se protratte a lungo dato che possono portare a carenze alimentari anche gravi.

Di questo ha parlato di recente Marco Bianchi, esperto di cucina salutare, sulle pagine del Corriere. Spiegando che: “Detox significa ‘disintossicare’. E non esistono articoli scientifici in grado di evidenziare cosa vi sia di così tossico per l’organismo, dopo un pasto per quanto abbondante e poco equilibrato possa essere”. E chiosando: “Il nostro organismo ha già tutto ciò che serve per depurarsi. Fegato, reni, intestino e pelle fanno un ottimo lavoro”.

L’autore del libro “Il giorno più buono. Cucina e scienza per il nostro benessere quotidiano“ indica invece la via da percorrere per stare in forma. Cioè limitare alcol e dolci, preferire l’acqua al vino, consumare gli zuccheri a colazione.

Ad ogni modo la dieta detox ruota sulla presenza di frutta fresca, secca e verdure come alimento principale spesso frullate o centrifugate. Alternate a piccolissime porzioni di cereali senza glutine a basso indice glicemico come avena, miglio, quinoa, semi oleosi e legumi tranne la soia. C’è chi si concede carni magre e pesce.

Sono assolutamente vietati, in una dieta detox, tutti i tipi di latticini, le uova e i condimenti grassi, le dosi di cibo sono molte ridotte e le calorie assunte meno della metà del fabbisogno giornaliero. Non è quindi come la dieta mangia tutto, che permette di dimagrire senza fare rinunce.