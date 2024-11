Dieta, sono questi gli alimenti che puoi mangiare a volontà

Ci sono degli alimenti che si possono mangiare a volontà anche se si è a dieta, andiamo a scoprire di quali si tratta.

Chi decine, dopo tante esitazioni, di mettersi a dieta, sarà di certo consolato dal fatto di poter contare su tutta una serie di cibi da poter mangiare nei momenti in cui la fame arriva all’improvviso, anche se si sta seguendo un regime alimentare particolare.

Il vantaggio di questi alimenti sta nel fatto che sono ipocalorici, quindi apportano poche calorie e di conseguenza non vanno a influire tanto sull’apporto giornaliero complessivo. Ovviamente questo non significa che bisogna esagerare e mangiare a chili. Se siete a dieta cercate sempre di seguirla al meglio, solo così potrete ottenere dei risultati.

Quali sono gli alimenti che puoi mangiare in quantità anche a dieta

Fate scorta di questi alimenti se volete avere degli snack spezzafame ipocalorici sempre a portata di mano a cui poter attingere quando la fame vi fa calare un velo nero davanti agli occhi… Se avete un buco allo stomaco meglio colmarlo con frutta e verdura piuttosto che con un pacchetto di cracker.

Pomodori. Ricchi di proprietà benefiche, antiossidanti e minerali, i pomodori hanno solo 17 kcal per 100 gr. Certo è meglio consumarli nei mesi estivi, quando sono di stagione.

Ricchi di proprietà benefiche, antiossidanti e minerali, i pomodori hanno solo 17 kcal per 100 gr. Certo è meglio consumarli nei mesi estivi, quando sono di stagione. Lattuga. Qualche foglia di lattuga senza condimento può spezzare la fame senza apportare tante calorie, 100 gr ne hanno solo 15. Ricordatevi di lavarla e asciugarla bene prima di mangiarla.

Qualche foglia di lattuga senza condimento può spezzare la fame senza apportare tante calorie, 100 gr ne hanno solo 15. Ricordatevi di lavarla e asciugarla bene prima di mangiarla. Sedano. Croccante e dal sapore delicato, il sedano contiene soloo 20 kcal per 100 gr.

Croccante e dal sapore delicato, il sedano contiene soloo 20 kcal per 100 gr. Rucola. Una bella manciata vi aiuterà a tenere a bada la fame, ha solo 12,5 kcal per 50 gr.

Una bella manciata vi aiuterà a tenere a bada la fame, ha solo 12,5 kcal per 50 gr. Cetrioli. Con i loro 16 kcal per 100 g questi ortaggi sono il vostro maggior alleato durante una dieta. Infatti sono usati anche nella dieta contro la ritenzione idrica perché contengono solo oltre il 90% di acqua, aiutano a depurare e a mantenere alti i livelli di idratazione.

Con i loro 16 kcal per 100 g questi ortaggi sono il vostro maggior alleato durante una dieta. Infatti sono usati anche nella perché contengono solo oltre il 90% di acqua, aiutano a depurare e a mantenere alti i livelli di idratazione. Arance, mandarini e pompelmi. Ricchi di vitamina C, gli agrumiu sono ideali per concedersi uno spuntino spezzafame quando si è a dieta.

e Ricchi di vitamina C, gli agrumiu sono ideali per concedersi uno spuntino spezzafame quando si è a dieta. Frutti di bosco. Che siano mirtilli, fragoline, ribes o more, sono tutti frutti adatti come snack durante la dieta, si possono gustare sia al mattino che al pomeriggio.

Infine se volete, di tanto in tanto potete anche integrare la vostra merenda con uno yogurt magro bianco senza zuccheri, un bicchiere di kefir da bere, una tisana non dolcificata, del mais scoppiato, chiamatelo pure pop corn, l’importante è che non lo condiate con burro o zucchero o sale, deve essere al naturale.