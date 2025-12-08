Intervistato dall’Adnkronos Salute, Alessandro Borghi, docente di Dermatologia all’Università di Ferrara e membro del direttivo Sidemast, spiega che, se una scarsa igiene può irritare la pelle, “anche farlo troppo non è salutare in particolare dopo una certa età”. Per questo consiglia agli over 65 di evitare la doccia quotidiana: “farla tutti i giorni è sconsigliabile: 2 volte a settimana è sufficiente”, afferma.

La doccia, sottolinea Borghi, non è un gesto banale “specialmente nelle persone mature, caratterizzate da una cute che cambia”. Con l’avanzare dell’età, la pelle perde sebo e quindi il suo naturale film idrolipidico, diventando più secca e vulnerabile. Per questo “la doccia, la temperatura dell’acqua, l’acqua stessa, i detergenti possono irritarla”, perché l’anziano è biologicamente meno attrezzato a contrastare gli stimoli irritanti. In questo contesto è essenziale scegliere i prodotti giusti: “Bisogna preferire dei detergenti delicati… L’olio è la formulazione ideale nel soggetto anziano”, ricorda Borghi, spiegando che la schiuma deriva da tensioattivi aggressivi.

Gli irritanti non si limitano ai detergenti: “L’acqua stessa è un potenziale irritante”, specie con contatti frequenti. Anche la durezza dell’acqua conta. Per questo “due docce a settimana… sono più che sufficienti”, aumentando eventualmente d’estate ma mantenendo lavaggi brevi e tiepidi. Fondamentale, infine, idratare sempre la pelle dopo il lavaggio: “Dovrebbe diventare una prassi per tutti”, conclude il dermatologo.