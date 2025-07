Tra le meraviglie d’Italia, c’é un borgo che si distingue come il luogo perfetto per chi cerca un’atmosfera romantica e suggestiva.

Qui il porto non è solo un punto di approdo, ma un angolo di pace e bellezza che incanta a ogni passo, con le sue case colorate e le vie strette che raccontano storie di mare e di tempi antichi.

Il porto di Portovenere, piccolo e raccolto, si differenzia nettamente da quelle immagini industriali o di lusso che spesso associamo al termine “porto”. Non troverete container o mastodontiche navi da crociera, ma un porticciolo tranquillo incorniciato da due moli: il molo Dondero, lungo 160 metri, e il più piccolo molo Olivo, di 80 metri. Sono soltanto trentaquattro i posti barca disponibili, di cui sei dedicati al transito, con piccole imbarcazioni in legno attraccate che si muovono a una velocità massima di sei nodi.

Passeggiando lungo la banchina, si ha la sensazione di camminare in un quadro dipinto appositamente per gli innamorati. È un luogo dove i rumori si attenuano e la brezza marina accompagna dolcemente chi si lascia cullare dall’atmosfera, soprattutto nelle ore serali: le luci soffuse creano un contesto ideale per una passeggiata romantica al chiarore della luna, con il profumo del mare e il silenzio interrotto solo dal dolce sciabordio delle onde.

Un borgo da favola: casette colorate, carrugi e panorami mozzafiato

Portovenere, con i suoi circa 3.200 abitanti, è un piccolo comune della provincia di La Spezia, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità insieme alle vicine Cinque Terre e alle isole Palmaria, Tino e Tinetto. Il borgo si sviluppa ai piedi di un promontorio che domina il Golfo dei Poeti, così chiamato per la sua suggestiva bellezza che ha ispirato artisti e poeti nel corso dei secoli.

Le caratteristiche case dai colori vivaci si affacciano direttamente sul mare, rendendo unico il panorama del lungomare, ideale per una colazione o un aperitivo con vista. Le vie del centro storico, i cosiddetti carrugi, si snodano tra piccole botteghe artigianali dove è possibile trovare prodotti locali autentici, lontani dalla produzione industriale.

Salendo verso il promontorio, si incontra la Chiesa di San Pietro, costruita nel XII secolo su un antico tempio dedicato alla dea Venere, da cui deriva il nome stesso del borgo. La chiesa, con la sua imponente struttura a strisce bianche e nere, sembra più una fortezza che un luogo di culto, simbolo della storia millenaria di Portovenere. Poco distante, la Grotta di Byron richiama il celebre poeta inglese che trovava in questo luogo un rifugio di pace per la sua mente creativa.

Per gli amanti delle escursioni, è possibile raggiungere il castello medievale e i vecchi mulini a vento, da cui si gode di una vista spettacolare sul mare e sulle isole circostanti. Chi desidera esplorare di più può intraprendere un’escursione in barca alla vicina Isola Palmaria, famosa per le sue grotte marine e per le spiagge di acqua cristallina premiate dalla Guida Blu del Touring Club Italiano e Legambiente.

Il territorio di Portovenere, con i suoi 7,66 km², è situato all’estremità meridionale di un promontorio che delimita il Golfo della Spezia. Oltre al borgo, il comune comprende le frazioni di Fezzano e Le Grazie e le isole dell’arcipelago, tra cui la più grande e abitata è l’Isola Palmaria.

Il clima mediterraneo, mite e caratterizzato da brezze rinfrescanti come il Maestralino, rende il borgo una destinazione ideale durante tutto l’anno. La presenza di un Parco Naturale Regionale tutela l’ambiente circostante, fatto di coste rocciose, grotte marine e una vegetazione rigogliosa che cambia colore con le stagioni, creando un paesaggio sempre diverso e affascinante.

Dal punto di vista storico, Portovenere vanta origini antichissime che risalgono almeno al VI secolo a.C. con i Liguri e il periodo romano, come testimoniano i resti archeologici di una villa romana e le strutture paleocristiane. Il borgo ha avuto un ruolo strategico nei secoli, passando sotto il dominio bizantino, longobardo e genovese, con una forte tradizione marinara e corsara che ha lasciato segni nelle fortificazioni e nelle mura medievali.