La notizia della morte di Sophie Kinsella è stata condivisa oggi, 10 dicembre, sui social, direttamente dall’account Instagram della famiglia. Nel messaggio, i suoi cari hanno espresso profondo dolore per la scomparsa della celebre scrittrice, definita con affetto “Sophie, Maddy, Mamma”. Hanno raccontato che si è spenta serenamente, circondata dai suoi grandi amori: la famiglia, la musica, il calore domestico e l’atmosfera del Natale, elementi che l’hanno accompagnata fino all’ultimo.

Il ricordo di una vita grata e luminosa

Nel comunicato, i familiari hanno sottolineato la straordinaria forza con cui Kinsella ha affrontato la malattia, mantenendo sempre un profondo senso di gratitudine. Amava la vita, la sua carriera di scrittrice di successo e le persone che l’hanno accompagnata, senza mai dare nulla per scontato. La famiglia ha descritto il vuoto immenso lasciato dalla sua scomparsa, ricordandone la radiosità, il coraggio e la capacità di diffondere gioia, qualità che mancheranno immensamente a tutti coloro che l’hanno conosciuta.