La chiamano “la città della gastronomia” e si trova nel cuore dell’Italia: è qui che ci sono i più importanti prodotti della cucina nostrana.

Nel panorama gastronomico italiano, Parma si conferma protagonista indiscussa, riconosciuta non solo per la qualità delle sue specialità alimentari ma anche per il valore culturale e sociale che attribuisce al cibo.

La città emiliana è stata insignita del titolo di Città Creativa UNESCO per la Gastronomia nel 2015, un riconoscimento che va ben oltre una semplice etichetta promozionale. Con un approccio che coniuga tradizione e innovazione, Parma rappresenta un modello di sviluppo sostenibile basato sulla creatività e sulla valorizzazione delle proprie eccellenze enogastronomiche.

Parma, la città della gastronomia italiana: un ecosistema di tradizione e innovazione

Parma è universalmente conosciuta come la capitale della Food Valley italiana, un territorio ricco di prodotti tipici come il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, il Culatello, la pasta e molte altre delizie che hanno fatto la storia della cucina italiana. Ma ciò che rende Parma un unicum è la capacità di integrare queste eccellenze con un sistema culturale e formativo che ne sostiene la crescita e la diffusione. Le istituzioni, le scuole di cucina e le iniziative sul territorio contribuiscono a mantenere viva la tradizione gastronomica, promuovendo al contempo la ricerca e l’innovazione.

Oggi, visitare Parma significa immergersi in un’esperienza multisensoriale: dal risveglio in un caseificio dove si osservano le forme di Parmigiano Reggiano emergere dal siero, fino a una visita a un prosciuttificio sulle colline, dove si può comprendere l’arte della stagionatura e la pazienza necessaria per ottenere la caratteristica dolcezza del Prosciutto di Parma. Il centro storico, con le sue botteghe tradizionali e le piazze animate, offre occasioni per scoprire la cucina locale nelle sue molteplici sfumature, dalla trattoria genuina alla ristorazione d’autore.

Un elemento distintivo di Parma è il sistema dei Musei del Cibo, che rappresentano dei veri e propri templi dedicati ai prodotti simbolo della regione. Dal Museo del Parmigiano Reggiano al Museo del Prosciutto di Parma, passando per quelli dedicati alla Pasta, al Pomodoro, al Salame di Felino, al Culatello e al Vino, questi spazi culturali permettono di approfondire la storia e le tecniche di produzione, creando un legame diretto tra il visitatore, il territorio e il prodotto. Le degustazioni guidate nei musei offrono inoltre un’esperienza didattica e sensoriale.

Nel cuore della formazione gastronomica italiana si trova ALMA – Scuola Internazionale di Cucina Italiana, con sede presso la Reggia di Colorno. Qui si formano professionisti dell’ospitalità destinati a operare sia in Italia che all’estero, contribuendo alla diffusione di una cultura culinaria di eccellenza. A Parma ha sede anche l’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che rappresenta un ponte fondamentale tra la ricerca scientifica e la cultura alimentare, rafforzando ulteriormente il ruolo della città come punto di riferimento autorevole nel settore gastronomico.

Per comprendere appieno la ricchezza gastronomica di Parma, è indispensabile assaggiare alcune delle sue specialità più iconiche:

Anolini in brodo , un comfort food elegante che unisce il calore della tradizione familiare con la convivialità della festa.

, un comfort food elegante che unisce il calore della tradizione familiare con la convivialità della festa. Tortelli d’erbetta , pasta fresca ripiena sottile, condita con burro e Parmigiano, che racconta la storia e i sapori del territorio.

, pasta fresca ripiena sottile, condita con burro e Parmigiano, che racconta la storia e i sapori del territorio. Parmigiano Reggiano nelle sue diverse stagionature (24–48 mesi), per apprezzare la complessità e l’evoluzione del formaggio nel tempo.

nelle sue diverse stagionature (24–48 mesi), per apprezzare la complessità e l’evoluzione del formaggio nel tempo. Prosciutto di Parma , dalla dolcezza equilibrata e dalla nota lunga e pulita, un prodotto che si gusta come una melodia senza fine.

, dalla dolcezza equilibrata e dalla nota lunga e pulita, un prodotto che si gusta come una melodia senza fine. I vini dei Colli, in particolare la Malvasia e il Lambrusco, perfetti per accompagnare i piatti locali con leggerezza e territorialità.

Camminare per Parma significa lasciarsi avvolgere da un patrimonio culturale e gastronomico che si manifesta in ogni angolo. Tra la Piazza Garibaldi, la Cattedrale, il Battistero e il Teatro Regio, il centro storico si apre come un museo a cielo aperto, dove arte, architettura e cucina si intrecciano in modo armonico. Le stagioni influenzano l’esperienza: in primavera e autunno è ideale scoprire le colline e le filiere produttive, mentre l’estate invita a godersi le serate all’aperto.

Muoversi a Parma è semplice e piacevole, con il centro facilmente esplorabile a piedi e le zone fuori città raggiungibili in bicicletta o in auto, per vivere appieno ogni tappa di questo viaggio gastronomico unico in Italia.