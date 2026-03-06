Eddie Brock a sorpresa canta a Spaghetti Unplugged a Roma e lancia il suo nuovo singolo “Il tuo universo”.

Spaghetti Unplugged si conferma il salotto di cult della nuova musica italiana. Ieri sera al Monk è andata in scena una di quelle serate che riassumono bene lo spirito di Spaghetti: open mic, palco aperto, tantissima gente e tanta musica che nasce dal vivo. Dopo le esibizioni degli openmicer, il live di Dente, tra i cantautori simbolo e “creatori”dell’indie italiano, con il suo inconfondibile stile ironico, romantico e minimalista.

A seguire anche una sorpresa che ha acceso il pubblico: Eddie Brock, appena sceso dal palco dell’Ariston, ha cantato il brano portato al Festival, oltre la sua hit virale “Non è mica te” e lanciato in anteprima il nuovo singolo “Il tuo universo”.

Immancabile la spaghettata di rito che ha visto proprio Eddie Brock servire la pasta tra saluti e selfie con i numerosi fan.