Un posto unico nel suo genere in Italia: questo è il lago più bello di tutti, ricco di attività, perfetto per un weekend fuori porta.

Per il decimo anno consecutivo il Lago di Molveno si conferma come il lago più bello e pulito d’Italia, secondo la prestigiosa Guida Blu stilata da Legambiente e Touring Club Italiano.

Questo riconoscimento non solo sottolinea l’eccezionale valore paesaggistico di questo specchio d’acqua alpino, incastonato tra le maestose Dolomiti di Brenta, ma mette anche in luce l’impegno concreto della località verso un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Il primato del Lago di Molveno e la classifica dei laghi italiani

Il Lago di Molveno, situato in Trentino, rappresenta un vero e proprio gioiello naturale che coniuga la forza delle montagne circostanti con la calma di acque limpide e cristalline. La sua posizione privilegiata tra le vette dolomitiche del Gruppo di Brenta e le pendici della Paganella lo rende un luogo unico, spesso descritto come “il lago più bello d’Italia”. Nella classifica dei laghi più sostenibili e belli, stilata dalla Guida Blu 2025, Molveno domina con autorevolezza, seguita dal Lago di Monticolo ad Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano) e dal Lago di Avigliana Grande in provincia di Torino.

La guida premia in totale 30 località balneari con le “Cinque Vele”: 20 marine e 10 lacustri, confermando l’attenzione crescente verso la qualità ambientale e l’offerta turistica responsabile. Per quanto riguarda le località marine, il Sud Italia si distingue con la classifica dominata dalla sarda Domus De Maria, seguita dalla cilentana Pollica e da Nardò nel Salento, testimonianza di un’Italia ricca di bellezze naturali e di eccellenze turistiche sostenibili. Il Lago di Molveno non è solamente una meta turistica: è un’esperienza di immersione totale nella natura.

Appena arrivati, si viene accolti da un paesaggio che sembra dipinto con cura, dove il blu intenso del lago riflette le cime frastagliate delle Dolomiti, e dove boschi verdi e prati perfettamente curati completano la cornice. Le acque del lago sono limpide e freschissime, ideali per chi vuole rinfrescarsi con un tuffo o rilassarsi al sole sulle rive. L’area è attrezzata anche per il noleggio di pedalò e altre imbarcazioni non a motore, per vivere il silenzio e la pace dell’acqua in totale armonia con l’ambiente. Per gli amanti della natura e dell’attività fisica, il lago offre un sentiero panoramico che lo circonda interamente: una pista perfetta per passeggiate rigeneranti, corse all’alba o giri in bicicletta, con scorci fotografici mozzafiato a ogni curva.

Inoltre, il Lago di Molveno è il punto di partenza per numerose escursioni e trekking nel Gruppo di Brenta, adatte a tutte le età e livelli di preparazione. Dai sentieri familiari a quelli per escursionisti esperti, si possono raggiungere rifugi alpini e laghi di alta quota, godendo di panorami che sembrano infiniti. Il Lago di Molveno si presta a una vasta gamma di attività sportive: sup, canoa, vela e altre discipline acquatiche trovano qui un ambiente naturale ideale. Per chi preferisce il relax, ci sono spazi per sdraiarsi sull’erba, leggere un libro o sorseggiare un aperitivo in riva al lago, ammirando il tramonto dietro le montagne.

Non mancano strutture per il tennis, il minigolf, l’arrampicata e parchi gioco dedicati ai più piccoli, rendendo Molveno una destinazione adatta a famiglie, sportivi e chiunque desideri un soggiorno rigenerante in mezzo alla natura. Il borgo di Molveno, piccolo ma vivace, offre un’accoglienza calorosa e autentica tipica del Trentino, con ristoranti tipici, mercatini e una ricca programmazione di eventi estivi. Di sera, il lago si illumina di luci soffuse, creando un’atmosfera ancora più magica e suggestiva. Il Lago di Molveno rappresenta una perfetta combinazione tra bellezza naturale e impegno per la sostenibilità, un luogo dove ogni visitatore può rallentare, respirare a pieni polmoni e lasciarsi alle spalle lo stress della vita quotidiana, immergendosi in un Eden incastonato tra le Dolomiti.