Sai chi produce la carne venduta da Eurospin? In pochi lo sanno ma ci sono grande brand dietro: quali sono.

In un periodo segnato da continui rincari e difficoltà economiche per molte famiglie italiane, la scelta del luogo dove fare la spesa diventa cruciale.

Tra i punti vendita più frequentati per risparmiare c’è sicuramente Eurospin, uno dei discount più diffusi e amati nel nostro paese. Ma una domanda ricorrente riguarda la provenienza della carne venduta da questo discount. Ecco cosa è stato finalmente chiarito.

Perché sempre più italiani scelgono i discount come Eurospin

Negli ultimi mesi, il fenomeno dell’aumento della spesa alimentare ha spinto un numero crescente di famiglie italiane a orientarsi verso i discount, dove i prezzi risultano mediamente più contenuti rispetto ai supermercati tradizionali. Secondo i dati più recenti, nel primo trimestre del 2023 i discount hanno registrato un incremento delle vendite del 9,1%, confermando la loro crescente popolarità. Questa preferenza nasce dalla necessità di risparmiare senza rinunciare alla qualità. Molti consumatori, infatti, pur di far quadrare il bilancio familiare, si recano in diversi punti vendita alla ricerca di offerte più vantaggiose e pianificano la spesa con liste dettagliate, scelta adottata dall’81% degli italiani.

I discount come Eurospin offrono un assortimento di prodotti che, sebbene spesso disponibili in confezioni più grandi o con un numero limitato di marchi rispetto ai supermercati tradizionali, riescono comunque a soddisfare la maggior parte delle esigenze dei clienti. Negli ultimi anni, inoltre, la qualità dei prodotti è nettamente migliorata, rendendo l’esperienza d’acquisto più apprezzata e affidabile. Il tema della qualità e della provenienza della carne venduta nei discount è uno degli aspetti più delicati e discussi tra i consumatori. In particolare, molti si chiedono se il risparmio sui prezzi sia sinonimo di scarsa qualità o di materie prime di dubbia origine.

Eurospin, che conta oggi oltre mille punti vendita in Italia, ha voluto fare chiarezza su questo punto. La carne venduta all’interno dei suoi supermercati proviene da allevamenti italiani, garantendo così un controllo più diretto e stringente sulla filiera produttiva. Tra gli esempi più noti si possono citare alcuni prodotti di punta: la carne in gelatina a marchio “Il buon pascolo”, prodotta da Montana, la mortadella in vaschetta “La bottega del gusto” firmata Fiorucci e la confezione di Wurstel Tobias (4 pezzi), realizzata da Amadori. Questi sono solo alcuni dei prodotti che dimostrano come Eurospin collabori con aziende di rilievo nel settore alimentare italiano.

Un aspetto interessante che spesso sfugge ai clienti è che molti prodotti venduti nei discount sono realizzati da marchi famosi, ma non vengono pubblicizzati con la stessa enfasi che si trova nei supermercati tradizionali. Questo scelta non è casuale. Eurospin preferisce mantenere i costi di marketing al minimo, evitando campagne pubblicitarie costose che inevitabilmente si rifletterebbero sul prezzo finale dei prodotti. La filosofia del discount è infatti quella di garantire il massimo risparmio possibile al consumatore, mantenendo standard qualitativi elevati, senza dover aumentare il prezzo per finanziare promozioni o pubblicità aggressive.

In pratica, ciò significa che dietro a prodotti con marchi meno noti o a linee private, si nascondono spesso realtà produttive di alto livello, con controlli rigorosi e filiere certificabili. Questa trasparenza, unita a un’attenta gestione dei costi, rende Eurospin una scelta affidabile per chi cerca di conciliare risparmio e qualità nella spesa quotidiana. Eurospin conferma così che fare la spesa nei discount non significa necessariamente rinunciare alla qualità, soprattutto quando si tratta di prodotti sensibili come la carne, che rappresenta una delle voci più importanti nel carrello degli italiani.