Federica Petagna: età, studi e lavoro, dove vive, foto instagram, fidanzato

Federica Petagna è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello. Ma cosa si conosce della sua vita privata?

È stata una delle concorrenti più controverse e, altresì apprezzate di Temptation Island. Ha partecipato infatti alla passata edizione del reality show attraverso cui, le coppie si mettono in gioco cercando di testare la forza del loro sentimento. Federica ha partecipato al programma sulle emozioni in onda su Canale 5 con il suo fidanzato Alfonso.

I telespettatori non avrebbero mai immaginato un epilogo come quello che si è poi verificato, poiché Federica ha lasciato il suo ex compagno ed ha poi iniziato una frequentazione con il tentatore Stefano, conosciuto proprio all’interno del resort in Sardegna. Oggi, come è noto è una delle concorrenti della casa del Grande Fratello e, si è fatta immediatamente notare per fascino e carisma.

Federica Petagna: tutto sulla concorrente del Grande Fratello

Per questo l’attenzione nei suoi riguardi è altissima e, in tanti si chiedono cosa faccia nella sua vita privata. La gieffina è originaria di Napoli, città nella quale è cresciuta e vive. Lavora come estetista, una professione che la gratifica molto e, per la quale ha studiato tanto prima di avviare la sua attività. Federica è particolarmente fiera del suo lavoro.

Ne parla infatti con entusiasmo ed ha raccontato spesso di aver seguito un percorso di studio intenso prima di acquisire le competenze necessarie. Oggi è una vera e propria star della televisione e dei social, anche perché la sua relazione con Alfonso D’Apice ha fatto molto discutere.

I due si sono conosciuti quando avevano 12 anni e, la loro relazione è durata 8 anni, hanno deciso di separare loro strade dopo aver terminato il percorso a Temptation Island. Poco prima di interrompere la loro storia d’amore avevano programmato di andare a convivere, ma causa dei problemi legati alla gelosia di lui, hanno deciso di lasciarsi.

Come accennato, Federica è divenuta una vera e propria stella, è molto apprezzata, specie su Instagram dove adora condividere scatti e video che la ritraggono. Dal suo profilo è possibile scorgere foto della sua quotidianità, mentre è al lavoro, prova del grande valore che attribuisce alla sua professione.

La giovane, dato che ha riscosso un grande successo grazie alla sua personalità e alla sua bellezza potrebbe ricevere molte proposte nel mondo dello spettacolo. Nulla esclude, dunque, che possa partecipare anche ad altri reality show, trattasi di un desiderio dei suoi fan che la sostengono e la supportano quotidianamente.