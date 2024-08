Nuotatrice collassa a bordo vasca: Tamara Potocka portata via in barella alle Olimpiadi di Parigi FOTO

Paura al termine dei 200 metri misti femminili alle Olimpiadi di Parigi. La nuotatrice slovacca di 21 anni, Tamara Potocka, è collassata a bordo piscina. La gara si è svolta a La Defensa Arena e l’atleta si è classificata settima. La giovane, al termine della gara, ha spaventato i presenti crollando a terra perdendo i sensi. Immediatamente sono scattati i sanitari, che l’hanno soccorsa con una barella mentre il pubblico osservava in silenzio. Potocka è stata portata via con la maschera per l’ossigeno. La 21enne è stata trasportata in ospedale.

Tamara Potocka colpita da un attacco di asma

A dare le prime informazioni sulla salute di Potocka è stata Ivana Langeová, membro della spedizione di nuoto slovacca. La giovane si sarebbe sentita male a causa di un attacco d’asma. “Tamara Potocká soffre d’asma e ha avuto un attacco dopo aver nuotato. Non aveva con sé farmaci specifici, ecco perché è stata male. L’hanno portata in infermeria, dove le hanno somministrato ossigeno e probabilmente alcuni farmaci. Era perfettamente cosciente e comunicava con le persone. Sarà tenuta sotto controllo per un po’ a scopo precauzionale”.

Come si è piazzata Tamara Potocka

Tamara Potocja è alla sua prima olimpiade. Ai 200 metri misti femminili i è classificata settima con un tempo di 2’14″20. Non ha potuto accedere alle semifinali pur essendo riuscita a scendere di quasi 2 secondi rispetto al record nazionale fissato ai Campionati Europei di Belgrado che si sono svolti lo scorso giugno.