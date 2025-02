Una finta copertina del Time, in cui appare incoronato, per annunciare il blocco del pedaggio antismog a Manhattan. Questa l’ultima mossa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, o, sarebbe meglio specificare, di chi cura la sua comunicazione. “Il pedaggio è morto. Manhattan, e tutta New York, è salva. Lunga vita al re” è il messaggio che accompagna l’audace immagine postata su X dalla Casa Bianca. D’altra parte, il presidente Usa non ha mai nascosto la sua ammirazione per le monarchie, soprattutto quella britannica, elogiando pubblicamente la figura della regina Elisabetta II.

“Anche Goebbels sarebbe stato imbarazzato a fare questo post”, tuona su X e BlueSky George Conway, uno dei più noti attivisti repubblicani anti-Trump. Mentre la governatrice democratica della Grande Mela, Kathy Hochul ha detto: “New York non ha un re da oltre 250 anni. Di sicuro non inizieremo ora…Nel caso non conosceste i newyorkesi, combatteremo. Non ci tireremo indietro, né ora né mai”. Hochul ha sottolineato che la società dei trasporti urbani di New York, la Metropolitan Transportation Authority (Mta), ha giurato di mantenere i pedaggi finché un giudice non dirà diversamente.