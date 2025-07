Un viaggio alla scoperta delle isole più belle d’Italia, alla ricerca di bellezze naturali e fresco per sconfiggere il caldo.

C’è un angolo d’Italia dove il tempo sembra essersi fermato, un luogo in cui il Mediterraneo si mostra ancora selvaggio, puro e quasi incontaminato. Un arcipelago che pochi conoscono, anche se basta una barca e un po’ di spirito d’avventura per scoprire un autentico tesoro marino.

Un gruppetto di isole che che sa regalare emozioni indimenticabili e panorami che sembrano usciti da una cartolina, per delle gita all’insegna del mare. Perfette anche per chi cerca un po’ di refrigerio dalla sempre peggiore allerta caldo che sta colpendo l’Italia già in questi periodi.

Viaggio alla scoperta delle Isole Pontine

Stiamo parlando delle Isole Pontine, sei perle incastonate nel mare del Lazio, tutte appartenenti alla provincia di Latina, le più note sono Ponza e Ventotene. Queste sono le uniche abitate, mentre Palmarola, Zannone, Santo Stefano e Gavi conservano intatto il loro fascino incontaminato, come luoghi sospesi tra natura e storia.

Ponza è la regina dell’arcipelago, colorata, vivace, affascinante, con spiagge isolate, calette raggiungibili solo via mare e un borgo marinaro ricco di atmosfera. Chiaia di Luna è la spiaggia più celebre, ma ogni angolo dell’isola sembra raccontare una storia diversa, tra fondali trasparenti e profumo di salsedine.

Ventotene, invece, è l’anima più tranquilla e poetica dell’arcipelago, qui il turismo è misurato, secondo i lenti ritmi delle spiagge Cala Nave e Cala Rossano. Intorno al Faro o nella zona delle Saline ci si sente quasi soli al mondo, immersi in un’atmosfera fuori dal tempo, che accoglie tutti.

Palmarola è un sogno ad occhi aperti, completamente disabitata, conserva una bellezza aspra e selvaggia, un paradiso per chi ama il mare più autentico. Le sue scogliere, le grotte marine e i fondali cristallini la rendono perfetta per escursioni in barca e immersioni alla scoperta dei segreti del mare.

Zannone, a nord-est di Ponza, è piccola ma ricca di misteri, a partire dai resti dell’antico monastero cistercense e della celebre “villa del marchese lussurioso”. Un sentiero conduce a una suggestiva peschiera romana scavata nella roccia, a pochi passi dal mare, una visita che unisce natura e leggenda.

Gavi e Santo Stefano sono le più silenziose e appartate, non hanno approdi artificiali e si esplorano solo a piedi, qui il mare è protagonista. L’area marina protetta intorno a Ventotene e Santo Stefano custodisce fondali preziosi, perfetti per chi ama lo snorkeling e la natura incontaminata.

