Genova unica città italiana tra le migliori da visitare nel 2025 secondo Lonely Planet. La città ligure è stata inserita nella celebre guida annuale Best in Travel all’interno di 30 destinazioni sparse in tutto il mondo. Genova, spesso trascurata dai grandi flussi turistici, si rivela così un gioiello nascosto e viene considerata tra le migliori 10 città da visitare nel 2025.

Secondo Lonely Planet, Genova conserva un fascino autentico. Nota per la sua tradizione marinara, per i suoi vicoli del centro storico e per la sua vista sul mare, ogni angolo della città racconta una storia. Genova è anche nota per il suo cibo, con una tradizione gastronomica fortemente legata ai prodotti del territorio: tra questi il pesto alla genovese, la focaccia e i frutti di mare.

Oltre alle sue bellezze storiche e naturali, Genova sta diventando molto attrattiva dal punto di vista culturale. Recentemente è stato ampliato il Museo del Mare e restaurati una larga parte dei carruggi del centro storico. Lonely Planet ha scelto Genova proprio per la sua capacità di reinventarsi e innovare senza abbandonare le sue radici.

La Guida Best in Travel di Lonely Planet

La Guida Best in Travel è una guida annuale pubblicata da Lonely Planet. Ogni anno, questa guida seleziona una lista di destinazioni imperdibili in tutto il mondo. Le destinazioni selezionate si basano sulla popolarità ed anche su una combinazione di criteri che includono:

Valore culturale e storico delle destinazioni;

Sostenibilità e responsabilità ambientale dal punto di vista turistico;

Accessibilità e novità che mettono in risalto le nuove infrastrutture o gli eventi di rilievo nell’anno di riferimento;

Esperienze uniche legate alle tradizioni locali, alla gastronomia e ad avventure esclusive.

Le mete vengono selezionate dal team di esperti viaggiatori e redattori di Lonely Planet, in collaborazione con scrittori, fotografi e influencer di viaggio. Per molti viaggiatori, il Best in Travel è un punto di riferimento per scegliere le mete. Ciò rende le località selezionate molto attrattive.

Le 10 città da visitare nel 2025 secondo Best in Travel

Genova è apparsa in una classifica che comprende 10 città in tutto il mondo.

Tolosa, Francia

Puducherry, India

Bansko, Bulgaria

Chiang Mai, Thailandia

Genova, Italia

Pittsburgh, Stati Uniti

Osaka, Giappone

Curitiba, Brasile

Palma, Spagna

Edmonton, Canada

Best in Travel 2025: la classifica Paesi

Questa invece la classifica di Lonely Planet con i Paesi da visitare nel 2025:

Camerun

Lituania

Fiji

Laos

Kazakistan

Paraguay

Trinidad e Tobago

Vanuatu

Slovacchia

Armenia

Best in Travel 2025: la classifica regioni

Infine la classifica per regioni: