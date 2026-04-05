Gli italiani fanno sempre meno figli e la tendenza continua a crescere a vantaggio della denatalità. Nel 2025 le nascite sono state 355mila, con una diminuzione del 3,9% rispetto al 2024. I decessi sono 652mila, in calo dello 0,2%. Mentre il saldo naturale (la differenza tra nascite e decessi) è “ampiamente negativo”, circa -296mila unità, peggiorato rispetto al 2024 quando risultò pari a -283mila. E’ quanto emerge dagli Indicatori demografici dell’Istat pubblicati nei giorni scorsi. Inoltre, prosegue in Italia il calo della fecondità: nel 2025 scende a 1,14 figli per donna.

Gli altri dati forniti dal report

“I decessi sono 652mila, in calo dello 0,2% – si legge sul sito dell’Istat – Il saldo naturale (ovvero la differenza tra nascite e decessi) è ampiamente negativo (circa -296mila unità), peggiorato rispetto al 2024 quando risultò pari a -283mila. Le immigrazioni dall’estero, 440mila, pur diminuendo di 12mila unità rispetto al 2024 (-2,6%) si mantengono solide, a conferma del notevole livello di attrattività del Paese. Scendono sensibilmente le emigrazioni per l’estero, 144mila, ben 45mila in meno rispetto all’anno precedente (-23,7%). In questo quadro, il saldo migratorio con l’estero resta non solo molto positivo (+296mila) e tale da compensare pressoché integralmente il deficit dovuto alla dinamica naturale, ma cresce anche di 33mila unità sul 2024. Risultano, infine, in aumento del 5,1% i trasferimenti di residenza tra Comuni, che globalmente hanno coinvolto un milione e 455mila cittadini”.