San Valentino dolcissimo da Lidl con una serie di maxi offerte sulle grandi marche che rendono speciale il giorno degli innamorati.

Il giorno di San Valentino è alle porte e Lidl non lascia sprovvisti i propri clienti di offerte golose e super romantiche per rendere il giorno degli innamorati davvero speciale. Dal 5 febbraio, tra gli scaffali dei vari punti vendita Lidl, ci saranno diverse offerte sulle grandi marche, comprese quelle che sono diventate un simbolo del cioccolato italiano e che fanno venire l’acquolina in bocca a chiunque.

A San Valentino, i cioccolatini entrano nella classifica dei regali più comuni ma anche di quella dei più apprezzati. In commercio, ci sono tante varietà di cioccolato tra le quali scegliere ma da Lidl trovate quelle che piacciono davvero a tutti in confezioni studiate per celebrare il giorno degli innamorati.

I cioccolatini in offerta da Lidl: tutti i prodotti per San Valentino

Il cioccolato è sinonimo di dolcezza ma anche d’amore. Non esiste San Valentino senza degli ottimi cioccolatini e così Lidl ha pensato di promuovere una mega offerta su Ferrero e Perugina che, da anni, con i loro prodotti, rendono ancora più speciale il giorno degli innamorati. Se avete già organizzato una serata romantica nel vostro ristorante preferito o un weekend fuori città ma non avete ancora acquistato un piccolo omaggio dolciario, dal 5 febbraio, correte da Lidl per scegliere tra le grandi marche in super offerta che renderanno felici il partner.

Potrete così scegliere tra le confezioni a cuore di Ferrero, disponibili con diverse varietà di cioccolatini. In particolare, a 6,99 euro, potrete acquistare un cuore di Ferrereo Rocher o in alternativa quello di Mon cherì o di Raffaello. Se i Ferrero Rocher sono i preferiti del partner e volete davvero stupirlo, potete anche scegliere la confezione più grande a 11,99 euro. Chi, invece, ama i Raffaello ma non le confezioni romantiche, può optare per la classica scatola a 4,99 euro.

Quando si parla di San Valentino non si può non fare riferimento ai classici Baci Perugina, in offerta a 6,49 euro. Lidl, tuttavia, ha pensato a chi desidera fare semplicemente un pensierino spendendo una cifra più piccola con la scatola di Mon cherì a 4,99 o quella di Ferrero Rocher a 2,99 euro.

Insomma, le offerte super dolci di Lidl vi aspettano per regalarvi non solo un’esperienza culinaria sublime grazie al gusto irresistibile dei vari prodotti ma anche per aiutarvi a rendere unico e magico il giorno degli innamorati.