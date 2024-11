I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Arcane a Civil War

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix è stata da poco aggiunta la seconda attesissima stagione di Arcane. La serie d’animazione ambientata nell’universo di League of Legends è già nella top 10 della piattaforma. Al momento sono disponibili i primi tre episodi. La stagione è suddivisa in tre atti, rispettivamente pubblicati il 9, il 16 e il 23 novembre. Tra i film, prosegue il successo del thriller Time Cut, quello della commedia Appuntamento a Natale e quello del film drammatico svedese Let Go, appena aggiunti sulla piattaforma.

Su Prime Video è ancora in top 10 l’ultimo film di Alex Garland, Civil War, con protagonisti Kirsten Dunst, Nick Offerman e Cailee Spaeny. Grande successo anche per il film horror spagnolo Apocalisse Z – L’inizio della fine e per i due primi capitoli della saga di Terrifier.

Prime Video, film e serie tv del momento

Apocalisse Z – L’inizio della fine (Film 2024, Horror/Azione) di Carles Torrens.

(Film 2024, Horror/Azione) di Carles Torrens. Civil War (Film 2024, Azione) di Alex Garland, con Kirsten Dunst, Nick Offerman e Cailee Spaeny.

(Film 2024, Azione) di Alex Garland, con Kirsten Dunst, Nick Offerman e Cailee Spaeny. Citadel: Honey Bunny (Serie tv 2024, Azione/Thriller).

(Serie tv 2024, Azione/Thriller). La profezia del male (Film 2024, Horror).

(Film 2024, Horror). La casa degli oggetti (Film 2022, Thriller) di Jorge Dorado, con Álvaro Morte e María Eugenia Suárez.

(Film 2022, Thriller) di Jorge Dorado, con Álvaro Morte e María Eugenia Suárez. One Piece (Prima Stagione 1998, Anime).

(Prima Stagione 1998, Anime). Terrifier (Film 2016, Horror) di Damien Leone.

(Film 2016, Horror) di Damien Leone. Terrifier 2 (Film 2022, Horror) di Damien Leone, con David Howard Thornton e Lauren LaVera.

Netflix, i film e le serie tv del momento