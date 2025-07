Esistono delle vere e proprie perle che vale la pena visitare almeno una volta ma questi sei posti sono da non perdere in estate.

Estate tempo di mare e di vacanza ma anche tempo per conoscere posti nuovi e restare incantati dalla bellezza che è possibile trovare nelle regioni italiane. Mare, montagna, colline, arte, storia ma anche buona cucina sono gli elementi che offre l’Italia e che, ogni anno, convincono anche i turisti italiani a prenotare una vacanza.

D’agosto, però, chi sceglie di trascorrere qualche giorno di relax in Campania e in Puglia, non può non visitare sei posti che sono assolutamente magici e offrono panorami davvero imperdibili. Con un mare cristallino e tanta storia, questi posti sono da visitare almeno una volta.

I posti da non perdere in estate in Puglia e in Campania

Con le sue isole e la Costiera Amalfitana, la Campania è una delle mete preferite dagli italiani e non solo per trascorrere le vacanze estive. Esistono, tuttavia, tre posti che sono sottovalutati ma che offrono un’esperienza davvero incredibile. Se ad agosto vi trovate in Campania, dovete assolutamente visitare l’Oasi Capelli di Venere che si trova tra le montagne cilentane e offre un vero e proprio spettacolo della natura con le sue cascate che, pur non essendo imponenti hanno un fascino incredibile. Il sentiero che porta alle cascate è facilmente raggiungibile e l’Oasi rappresenta un posto perfetto per chi è alla ricerca di un luogo più fresco.

Salendo in quota, invece, sempre in Campania, si può visitare il Santuario di Montevergine, un luogo molto visitato sia dai devoti che dai vari viaggiatori. La chiesa, pur essendo molto sobria, è davvero imponente e l’atmosfera intorno è silenziosa e tranquilla. L’ultimo luogo da visitare in Campania durante le vacanze estive è sicuramente la Certosa di Padula che colpisce per la maestosità e gli spazi verdi. Si tratta di un luogo molto affascinante che, però, richiede tempo per essere visitato.

In Puglia, invece, la prima perla che vale la pena visitare è sicuramente Castro Marina, situata nel luogo del Salento che, di giorno, offre un mare cristallino con il suo piccolo approdo roccioso. Di sera ci si può immergere nella magia del piccolo borgo dove è possibile trascorrere la serata tra i vari vicoli e godersi anche la cucina salentina.

Chi ha voglia sempre di mare, inoltre, non può evitare di concedersi una giornata sulla spiaggia di Punta Prosciutto, nel Salento. Lunga, sabbiosa, con fondali bassi e un mare trasparente, la spiaggia di Punta Prosciutto è il luogo ideale anche per trascorrere una giornata al mare con i bambini e vi regalerà l’impressione di trovarvi in una delle tante spiagge paradisiache che si trovano all’estero.

Infine, in Puglia, non si può non visitare Altamura, una cittadina dell’entroterra ricca di storia e tradizione dove avrete la possibilità di perdervi tra le chiede e le stradine assaporando anche i sapori di Altamura come la famosa focaccia o il pane.