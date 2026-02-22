I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da 56 giorni a Motorvalley
I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.
Su Prime Video è da poco uscita la serie tv 56 giorni, tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice irlandese Catherine Ryan Howard. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche i film Love Me Love Me, basato sul primo volume dell’omonima serie di romanzi di Stefania S., e CIA – Un uomo nel mirino, con protagonisti Aaron Eckhart e Tim Roth. Prosegue il successo della seconda stagione di Fallout e quello della serie Alex Cross, con protagonista il celebre detective. Su Netflix, invece, segnaliamo l’uscita del film Io sono Rosa Ricci, spin-off e prequel della serie tv Mare fuori, e la terza stagione di The Night Agent. Sulla piattaforma prosegue il successo di Motorvalley, la miniserie di Matteo Rovere con protagonisti Luca Argentero, Giulia Michielin e Giovanna Mezzogiorno, e quello della quarta stagione di Bridgerton.
Prime Video, film e serie tv del momento
- 56 giorni (Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Dove Cameron.
- Love Me Love Me (Film 2026, Drammatico) di Roger Kumble.
- CIA – Un uomo nel mirino (Film 2024, Azione/Thriller) di Roel Reiné, con Aaron Eckhart e Tim Roth.
- Alex Cross (Seconda Stagione, Thriller) con Aldis Hodge.
- Fallout (Seconda stagione, Fantascienza/Azione) con Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins.
- Fratelli demolitori (Film 2026, Azione/Commedia) di Ángel Manuel Soto, con Jason Momoa e Dave Bautista.
- Sweetpea (Serie tv 2024, Commedia/Drammatico) con Ella Purnell.
- Steal – La Rapina (Serie tv 2026, Thriller) con Sophie Turner.
Netflix, i film e le serie tv del momento
- Motorvalley (Serie tv 2026, Drammatico/Azione) di Matteo Rovere, con Luca Argentero, Giulia Michielin e Giovanna Mezzogiorno.
- The Night Agent (Terza Stagione, Azione/Thriller).
- Bridgerton (Quarta stagione, Romantico).
- Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer (Quarta stagione, Drammatico).
- Unfamiliar (Serie tv 2026, Thriller).
- Io sono Rosa Ricci (Film 2025, Drammatico) di Lyda Patitucci, con Maria Esposito.
- La vita va così (Film 2025, Commedia) di Riccardo Milani, con Aldo Baglio e Virginia Raffaele.
- Reunion (Film 2024, Commedia).
- Brotherhood – Stato di paura (Film 2026, Azione).
- Il Falsario (Film 2025, Drammatico) di Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto e Giulia Michelini.