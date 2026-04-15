“Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l’Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l’attenzione. L’AMERICA È TORNATA!”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Anche il suo vice JD Vance è tornato a parlare di Papa Leone XIV, riporta la Cnn, con una posizione più articolata: “In un certo senso, mi piace anche quando ci sono divergenze. Mi piace quando il Papa interviene su questioni relative a migrazioni, mi piace quando il Papa parla di aborto, quando affronta temi di guerra e pace perché penso che, come minimo, questo stimoli il dialogo. Ci sono certamente cose che ha detto il Pontefice negli ultimi mesi su cui non sono d’accordo”.