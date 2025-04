Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix, prosegue il grande successo di Adolescence, miniserie britannica ideata da Jack Thorne e Stephen Graham. Presenti nella top 10 della piattaforma segnaliamo la serie medical Pulse, i primi otto episodi di Devil May Cry, serie animata tratta dall’omonimo videogioco, e la miniserie coreana Karma. Tra i film più visti sulla piattaforma troviamo Io e te dobbiamo parlare, la commedia con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni e il film romantico La lista dei miei desideri.

Su Prime Video, il film thriller Holland, con protagonsta Nicole Kidman, è tra i più visti della piattaforma. Grande successo anche per la nuova serie tv The Bondsman, con Kevin Bacon, così come per la terza stagione di Reacher e per il tanto discusso thriller La duplicità.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Adolescence (Miniserie 2025, Thriller) con Stephen Graham.

(Miniserie 2025, Thriller) con Stephen Graham. Pulse (Serie tv 2025, Drammatico) con Willa Fitzgerald e Colin Woodell.

(Serie tv 2025, Drammatico) con Willa Fitzgerald e Colin Woodell. Devil May Cry (Serie tv 2025, Animazione).

(Serie tv 2025, Animazione). Manuale per signorine (Serie tv 2025, Drammatico).

(Serie tv 2025, Drammatico). The Residence (Serie tv 2025, Crime/Commedia).

(Serie tv 2025, Crime/Commedia). Io e te dobbiamo parlare (Film 2024, Commedia) di Alessandro Siani.

(Film 2024, Commedia) di Alessandro Siani. La lista dei miei desideri (Film 2025, Commedia/Romantico) di Adam Brooks, con Sofia Carson e Kyle Allen.

(Film 2025, Commedia/Romantico) di Adam Brooks, con Sofia Carson e Kyle Allen. Robinson Crusoe (Film 1997, Azione/Avventura) con Pierce Brosnan.

(Film 1997, Azione/Avventura) con Pierce Brosnan. Il ragazzo dai pantaloni rosa (Film 2024, Drammatico) di Margherita Ferri, con Claudia Pandolfi.

(Film 2024, Drammatico) di Margherita Ferri, con Claudia Pandolfi. I Cavalieri dello zodiaco (Film 2023, Avventura/Azione) di Tomasz Bagiński, con Mackenyu, Famke Janssen e Sean Bean.

Prime Video, film e serie tv del momento