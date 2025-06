Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix sono stati aggiunti diversi film, tutti nella top 10 della piattaforma: Il nibbio, di Alessandro Tonda, Io sono la fine del mondo, con il comico Angelo Duro e l’horror The Nun II. Tra le serie tv troviamo Olympo, appena aggiunta alla piattaforma, la nuova stagione di Ginny & Georgia e The Waterfront, da pochi giorni in top 10. Su Prime Video è stata aggiunta L’estate dei segreti perduti, serie tv tratta dal romanzo di Emily Lockhart. Sulla piattaforma prosegue il successo di Pesci piccoli 2, la seconda stagione con protagonisti i The Jackal, quello di The Accountant 2, con protagonista Ben Affleck e quello del film Il corpo, di Vincenzo Alfieri.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Il nibbio (Film 2025, Drammatico) di Alessandro Tonda, con Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco.

(Film 2025, Drammatico) di Alessandro Tonda, con Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco. Io sono la fine del mondo (Film 2025, Commedia) di Gennaro Nunziante, con Angelo Duro.

(Film 2025, Commedia) di Gennaro Nunziante, con Angelo Duro. The Nun II (Film 2023, Horror) di Michael Chaves.

(Film 2023, Horror) di Michael Chaves. Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile (Film 2023, Azione/Drammatico) di Neill Blomkamp, con David Harbour e Orlando Bloom.

(Film 2023, Azione/Drammatico) di Neill Blomkamp, con David Harbour e Orlando Bloom. Straw – Senza uscita (Film 2025, Thriller/Drammatico) di Tyler Perry.

(Film 2025, Thriller/Drammatico) di Tyler Perry. Olympo (Serie tv 2025, Drammatico).

(Serie tv 2025, Drammatico). The Waterfront (Serie tv 2025, Drammatico) con Jake Weary, Holt McCallany e Maria Bello.

(Serie tv 2025, Drammatico) con Jake Weary, Holt McCallany e Maria Bello. Ginny & Georgia (Terza stagione, Drammatico) con Brianne Howey e Antonia Gentry.

(Terza stagione, Drammatico) con Brianne Howey e Antonia Gentry. Ombre nell’acqua (Serie tv 2025, Drammatico).

(Serie tv 2025, Drammatico). Sara – La donna nell’ombra (Serie tv 2025, Drammatico) con Teresa Saponangelo e Claudia Gerini.

Prime Video, film e serie tv del momento