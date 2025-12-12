I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Jay Kelly a Karate Kid: Legends (Fonte Ansa) - Blitz Quotidiano
I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.
Su Netflix è da poco disponibile il film Jay Kelly, di Noah Baumbach (Storia di un matrimonio, The Meyerowitz Stories), con George Clooney, Adam Sandler e Laura Dern. Il film racconta le vicende della stella del cinema Jay Kelly e del suo fedele manager Ron. I due intraprendono un tour promozionale in Italia, durante il quale entrambi si ritroveranno a confrontarsi con le scelte che hanno fatto e con i rapporti con i propri cari. Il film è già nella top 10 della piattaforma, così come i primi quattro episodi della quinta stagione di Stranger Things e Sicilia Express, la miniserie con protagonisti Ficarra e Picone.
Su Prime Video, invece, il film più visto in Italia è Karate Kid: Legends, il sesto del fortunato franchise, ambientato tre anni dopo gli eventi della sesta stagione della serie Cobra Kai. In top 10 troviamo anche la seconda stagione di Maxton Hall, oltra ad alcuni film usciti di recente sulla piattaforma, tra cui Educazione criminale, la commedia Oh. What. Fun., con protagonista Michelle Pfeiffer, e After the Hunt – Dopo la caccia, di Luca Guadagnino.
Netflix, i film e le serie tv del momento
Jay Kelly (Film 2025, Commedia/Drammatico) di Noah Baumbach, con George Clooney, Adam Sandler e Laura Dern.
My Secret Santa (Film 2025, Commedia) di Michael Rohl, con Alexandra Breckenridge e Ryan Eggold.
Una terapia di gruppo (Film 2024, Commedia) di Paolo Costella, con Ludovica Francesconi, Valentina Lodovini, Claudio Bisio e Claudio Santamaria.
Bridget Jones – Un amore di ragazzo (Film 2025, Romantico/Commedia) di Michael Morris, con Renée Zellweger e Leo Woodall.
Troll 2 (Film 2025, Azione/Avventura) di Roar Uthaug.
Sicilia Express (Serie tv 2025, Commedia) con Salvatore Ficarra e Valentino Picone.
Stranger Things (Quinta stagione, Fantascienza) con Winona Ryder, David Harbour e Millie Bobby Brown.
Sean Combs – La resa dei conti (Serie tv 2025, Documentario) di Alex Stapleton.
The Abandons (Serie tv 2025, Azione/Western) con Lena Headey e Gillian Anderson.
Prime Video, film e serie tv del momento
Karate Kid: Legends (Film 2025, Azione) di Jonathan Entwistle, con Jackie Chan, Sadie Stanley e Ralph Macchio.
The Mighty Nein (Serie tv 2025, Animazione/Azione).
Maxton Hall – Il mondo tra di noi (Seconda stagione, Drammatico) con Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten.
Clean (Film 2021, Azione/Thriller) di Paul Solet, con Adrien Brody.
Natale senza Babbo (Film 2025, Commedia) di Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri.
Oh. What. Fun. (Film 2025, Commedia) di Michael Showalter, con Michelle Pfeiffer e Chloë Grace Moretz.
After the Hunt – Dopo la caccia (Film 2025, Thriller/Drammatico) di Luca Guadagnino, con Julia Roberts e Andrew Garfield.
Educazione criminale (Film 2025, Azione/Thriller) di Nick Rowland, con Taron Egerton.
The Bricklayer (Film 2023, Azione), di Renny Harlin, con Nina Dobrev e Aaron Eckhart.