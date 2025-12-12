I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è da poco disponibile il film Jay Kelly, di Noah Baumbach (Storia di un matrimonio, The Meyerowitz Stories), con George Clooney, Adam Sandler e Laura Dern. Il film racconta le vicende della stella del cinema Jay Kelly e del suo fedele manager Ron. I due intraprendono un tour promozionale in Italia, durante il quale entrambi si ritroveranno a confrontarsi con le scelte che hanno fatto e con i rapporti con i propri cari. Il film è già nella top 10 della piattaforma, così come i primi quattro episodi della quinta stagione di Stranger Things e Sicilia Express, la miniserie con protagonisti Ficarra e Picone.

Su Prime Video, invece, il film più visto in Italia è Karate Kid: Legends, il sesto del fortunato franchise, ambientato tre anni dopo gli eventi della sesta stagione della serie Cobra Kai. In top 10 troviamo anche la seconda stagione di Maxton Hall, oltra ad alcuni film usciti di recente sulla piattaforma, tra cui Educazione criminale, la commedia Oh. What. Fun., con protagonista Michelle Pfeiffer, e After the Hunt – Dopo la caccia, di Luca Guadagnino.