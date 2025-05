Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix, la miniserie L’eternauta, basata sull’omonimo fumetto di fantascienza, è ancora in top 10, così come la nuova serie The Four Reasons e la quinta stagione di You. Tra i film, grande successo per il thriller Exterritorial, con Jeanne Goursaud. Di recente sono stati aggiunti alcuni film come L’abbaglio, di Roberto Andò, Havoc, con Tom Hardy, e il thriller iHostage.

Su Prime Video si registra il successo di Étoile, serie tv ambientata nel mondo della danza. Tra i protagonisti troviamo Luke Kirby, Charlotte Gainsbourg e Lou de Laâge. Grande successo anche per Un altro piccolo favore, sequel di Un piccolo favore diretto da Feig nel 2018, con Anna Kendrick e Blake Lively.

Netflix, i film e le serie tv del momento

L’eternauta (Miniserie 2025, Drammatico/Fantascienza).

(Miniserie 2025, Drammatico/Fantascienza). The Four Reasons (Serie tv 2025, Commedia) con Colman Domingo, Tina Fey e Steve Carell.

(Serie tv 2025, Commedia) con Colman Domingo, Tina Fey e Steve Carell. You (Quinta stagione, Thriller/Drammatico) con Penn Badgley.

(Quinta stagione, Thriller/Drammatico) con Penn Badgley. Badboy (Serie tv 2025, Drammatico).

(Serie tv 2025, Drammatico). Il Giardiniere (Serie tv 2025, Thriller/Drammatico).

(Serie tv 2025, Thriller/Drammatico). Exterritorial (Film 2025, Thriller/Azione) di Christian Zübert, con Jeanne Goursaud.

(Film 2025, Thriller/Azione) di Christian Zübert, con Jeanne Goursaud. L’abbaglio (Film 2025, Guerra/Commedia) di Roberto Andò, con Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone.

(Film 2025, Guerra/Commedia) di Roberto Andò, con Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Havoc (Film 2025, Azione) di Gareth Evans, con Tom Hardy, Timothy Olyphant e Forest Whitaker.

(Film 2025, Azione) di Gareth Evans, con Tom Hardy, Timothy Olyphant e Forest Whitaker. iHostage (Film 2025, Thriller).

Prime Video, film e serie tv del momento