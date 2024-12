I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Senna ad Alex Cross

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix, dal 29 novembre, è disponibile la miniserie Senna, che racconta la storia, dai primi anni fino al tragico incidente, dell’iconico pilota di Formula 1. La serie è già nella top 10 della piattaforma. Su Netflix sono stati aggiunti diversi film, come la commedia Our Little Secret, il thriller Red Sparrow con Jennifer Lawrence e la commedia horror Renfield, con Nicolas Cage. Tra le serie, prosegue il successo di Adorazione e quello della seconda stagione de L’imperatrice.

Su Prime Video, tra i film più visti del momento, c’è la commedia di Francesco Patierno Improvvisamente a Natale mi sposo, con Diego Abatantuono. Prosegue il successo di Alex Cross, serie tv thriller con protagonista il celebre detective creato dallo scrittore James Patterson. Nella top 10 della piattaforma non si segnalano particolari cambiamenti, dove troviamo ancora la prima stagione di Cruel Intentions, la terza di Dinner Club e, con il sequel ancora in sala, Il gladiatore di Ridley Scott.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Senna (Serie tv 2024, Biografico/Sportivo) con Gabriel Leone e Kaya Scodelario.

(Serie tv 2024, Biografico/Sportivo) con Gabriel Leone e Kaya Scodelario. The Madness (Serie tv 2024, Thriller) con Colman Domingo.

(Serie tv 2024, Thriller) con Colman Domingo. Adorazione (Serie tv 2024, Drammatico) con Alice Lupparelli, Federico Russo e Tommaso Donadoni.

(Serie tv 2024, Drammatico) con Alice Lupparelli, Federico Russo e Tommaso Donadoni. L’imperatrice (Seconda stagione, Drammatico/Storico) con Devrim Lingnau.

(Seconda stagione, Drammatico/Storico) con Devrim Lingnau. A Man on the Inside (Serie tv 2024, Commedia) con Ted Danson.

(Serie tv 2024, Commedia) con Ted Danson. Our Little Secret (Film 2024, Commedia/Romantico) di Stephen Herek, con Lindsay Lohan.

(Film 2024, Commedia/Romantico) di Stephen Herek, con Lindsay Lohan. Red Sparrow (Film 2018, Thriller) di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence e Joel Edgerton.

(Film 2018, Thriller) di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence e Joel Edgerton. Daddy’s Home 2 (Film 2017, Commedia) di Sean Anders, con Mark Wahlberg, Will Ferrell e Mel Gibson.

(Film 2017, Commedia) di Sean Anders, con Mark Wahlberg, Will Ferrell e Mel Gibson. Renfield (Film 2023, Horror/Commedia) di Chris McKay, con Nicolas Cage e Nicholas Hoult.

(Film 2023, Horror/Commedia) di Chris McKay, con Nicolas Cage e Nicholas Hoult. GTMax (Film 2024, Azione) di Olivier Schneider, con Ava Baya e Gérard Lanvin.

Prime Video, film e serie tv del momento