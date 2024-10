I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Super Mario Bros. – Il film a Citadel: Diana

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix sono stati da poco aggiunti diversi film. Tra questi c’è da segnalare Super Mario Bros. – Il film, già nella top 10 della piattaforma. Tra le serie, prosegue il successo di Nobody Wants This, commedia romantica con Adam Brody e Justine Lupe. Su Prime Video è stata aggiunta la prima stagione della serie italiana Citadel: Diana, spin-off della serie statunitense Citadel. Inarrestabile poi il successo della seconda stagione de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, stabilmente nella top 10 di Prime.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Super Mario Bros. – Il film (Film 2023, Commedia) di Aaron Horvath e Michael Jelenic.

(Film 2023, Commedia) di Aaron Horvath e Michael Jelenic. Lonely Planet (Film 2024, Drammatico/Romantico) di Susannah Grant, con Laura Dern e Liam Hemsworth.

(Film 2024, Drammatico/Romantico) di Susannah Grant, con Laura Dern e Liam Hemsworth. Il buco – Capitolo 2 (Film 2024, Horror/Fantascienza) di Galder Gaztelu-Urrutia.

(Film 2024, Horror/Fantascienza) di Galder Gaztelu-Urrutia. Trouble (Film 2024, Crime).

(Film 2024, Crime). Guerra e rivolta (Film 2024, Azione/Guerra/Drammatico).

(Film 2024, Azione/Guerra/Drammatico). Nobody Wants This (Serie tv 2024, Commedia/Romantico) con Adam Brody e Justine Lupe.

(Serie tv 2024, Commedia/Romantico) con Adam Brody e Justine Lupe. Inganno (Serie tv 2024, Romantico) con Monica Guerritore.

(Serie tv 2024, Romantico) con Monica Guerritore. Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Serie tv 2024, Crime/Drammatico) con Javier Bardem e Chloë Sevigny.

(Serie tv 2024, Crime/Drammatico) con Javier Bardem e Chloë Sevigny. Tutto chiede salvezza (Seconda stagione, Drammatico) con Federico Cesari, Fotinì Peluso e Filippo Nigro.

(Seconda stagione, Drammatico) con Federico Cesari, Fotinì Peluso e Filippo Nigro. The Perfect Couple (Serie tv 2024, Drammatico) con Nicole Kidman e Liev Schreiber.

Prime Video, film e serie tv del momento