Maggio si preannuncia come un mese particolarmente “caldo” sul fronte delle mobilitazioni sindacali, con tre scioperi generali nazionali – fissati per l’1, il 15-16 e il 29 maggio – e una lunga serie di proteste che coinvolgeranno soprattutto scuola e trasporti. Per cittadini e pendolari si prospetta dunque un calendario complesso, da monitorare con attenzione: oltre agli scioperi generali, sono previste ulteriori giornate di stop, tra cui il 6 e 7 maggio per la scuola, l’11 per il trasporto aereo e il 18 per la sanità. Il trasporto pubblico locale sarà invece interessato da agitazioni diffuse e articolate su base territoriale per tutto il mese.

Il calendario degli scioperi

Ad aprire la sequenza sarà lo sciopero generale del 1° maggio, proclamato da Usi Cit con l’adesione di Cobas Lavoro Privato, che coinvolgerà l’intera giornata tutte le categorie pubbliche e private, ad eccezione di scuola e trasporti. Seguirà quello indetto da Csle, in programma dal 15 al 16 maggio, che per 48 ore interesserà numerosi comparti: pubblico impiego, ministeri, istruzione, università, sanità, trasporti ferroviari e marittimi, industria e lavoro autonomo. Il terzo sciopero generale, promosso da diverse sigle tra cui Usi Cit, Cub e Sgb, è previsto per il 29 maggio.

Particolarmente intensa la mobilitazione nella scuola il 6 e 7 maggio, con sei scioperi nazionali che coinvolgeranno dirigenti, docenti e personale Ata, anche contro le prove Invalsi e per il recupero salariale. A Roma, il 12 maggio, si fermeranno anche i lavoratori dei nidi e delle scuole dell’infanzia convenzionate.

Numerose le criticità nei trasporti: il 7 maggio stop al settore marittimo, mentre l’11 sarà una giornata difficile per il trasporto aereo, con scioperi che coinvolgeranno anche servizi aeroportuali e controllo del traffico. Disagi attesi inoltre per treni e autostrade tra il 28 e il 29 maggio.

Sul fronte sanitario, il 18 maggio è previsto uno sciopero nazionale dell’intera giornata che coinvolgerà il servizio sanitario e il comparto socio-assistenziale. Infine, dal 25 al 29 maggio si fermerà il trasporto merci su gomma, mentre per tutto il mese sono previste ulteriori proteste locali che interesseranno diverse città italiane.