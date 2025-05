Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix, la miniserie The Four Seasons, con protagonisti Colman Domingo, Tina Fey e Steve Carell, sta riscuotendo un notevole successo, così come L’eternauta, serie tv basata sull’omonimo fumetto di fantascienza. Tra i film, in top 10, troviamo Mala Influencia e la commedia Nonnas, entrambi appena aggiunti al catalogo. Su Prime Video, il film Un altro piccol favore, con Anna Kendrick e Blake Lively, è ancora nella top 10 della piattaforma, dove troviamo anche Étoile, serie tv ambientata nel mondo della danza, e Tin Soldier, con Robert De Niro, Scott Eastwood e Jamie Foxx.

Netflix, i film e le serie tv del momento

The Four Reasons (Serie tv 2025, Commedia) con Colman Domingo, Tina Fey e Steve Carell.

(Serie tv 2025, Commedia) con Colman Domingo, Tina Fey e Steve Carell. L’eternauta (Miniserie 2025, Drammatico/Fantascienza).

(Miniserie 2025, Drammatico/Fantascienza). You (Quinta stagione, Thriller/Drammatico) con Penn Badgley.

(Quinta stagione, Thriller/Drammatico) con Penn Badgley. Per sempre (Miniserie 2025, Drammatico) con Michael Cooper Jr e Lovie Simone.

(Miniserie 2025, Drammatico) con Michael Cooper Jr e Lovie Simone. Il Giardiniere (Serie tv 2025, Thriller/Drammatico).

(Serie tv 2025, Thriller/Drammatico). Mala Influencia (Film 2025, Romantico).

(Film 2025, Romantico). Nonnas (Film 2025, Commedia) con Vince Vaughn, Susan Sarandon e Stanley Tucci.

(Film 2025, Commedia) con Vince Vaughn, Susan Sarandon e Stanley Tucci. Exterritorial (Film 2025, Thriller/Azione) di Christian Zübert, con Jeanne Goursaud.

(Film 2025, Thriller/Azione) di Christian Zübert, con Jeanne Goursaud. Paradise Highway (Film 2022, Thriller) con Juliette Binoche e Morgan Freeman.

(Film 2022, Thriller) con Juliette Binoche e Morgan Freeman. Proiettile vagante 3 (Film 2025, Azione) con Alban Lenoir.

Prime Video, film e serie tv del momento