I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Prime Video è da poco uscita la serie tv Young Sherlock, che racconta le indagini giovanili di Sherlock Holmes, il celebre investigatore privato nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. La prima stagione, divisa in otto puntate, è diretta da Guy Ritchie, già regista dei due adattamenti cinematografici Sherlock Holmes del 2009 e Sherlock Holmes: Gioco di ombre del 2011. Sulla piattaforma prosegue il successo della seconda stagione di Alex Cross, così come quello della serie 56 giorni, tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice irlandese Catherine Ryan Howard, e del film The Bluff, con Karl Urban.

Su Netflix, invece, segnaliamo il successo della quarta stagione di Bridgerton, stabilmente nella top 10 della piattaforma, e quello della terza stagione di The Night Agent. Tra i film, invece, nella top 10 di Netflix troviamo il film Un mondo a parte, con Antonio Albanese, Cattivissimo me 4, e La tregua, dramma storico di produzione spagnola ambientato negli anni della Seconda guerra mondiale.

Prime Video, film e serie tv del momento

Young Sherlock (Serie tv 2026, Azione/Avventura) di Guy Ritchie, con Hero Fiennes Tiffin, Colin Firth e Zine Tseng.

(Serie tv 2026, Azione/Avventura) di Guy Ritchie, con Hero Fiennes Tiffin, Colin Firth e Zine Tseng. Alex Cross (Seconda Stagione, Thriller) con Aldis Hodge.

(Seconda Stagione, Thriller) con Aldis Hodge. 56 giorni (Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Dove Cameron.

(Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Dove Cameron. The Bluff (Film 2026, Azione/Avventura) di Frank E. Flowers, con Priyanka Chopra e Karl Urban.

(Film 2026, Azione/Avventura) di Frank E. Flowers, con Priyanka Chopra e Karl Urban. Fallout (Seconda stagione, Fantascienza/Azione) con Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins.

(Seconda stagione, Fantascienza/Azione) con Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins. Osiris (Film 2025, Azione/Fantascienza) di William Kaufman, con Linda Hamilton

(Film 2025, Azione/Fantascienza) di William Kaufman, con Linda Hamilton In the Lost Lands (Film 2025, Azione) di Paul W. S. Anderson, con Milla Jovovich e Dave Bautista.

(Film 2025, Azione) di Paul W. S. Anderson, con Milla Jovovich e Dave Bautista. L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t (Film 2025, Azione) di Ruben Fleischer, con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Dave Franco.

Netflix, i film e le serie tv del momento