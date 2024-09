I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Uglies a Gli Anelli del Potere

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix, tra i film appena aggiunti, c’è Uglies, pellicola di fantascienza con protagonista Joey King. E’ stata aggiunta anche la seconda stagione di Monsters, The Lyle and Erik Menendez Story, già nella top 10 della piattaforma. Su Prime Video prosegue il successo della seconda stagione de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere. Da segnalara anche Hounds of War, film d’azione tra i più visti su Prime.

Prime Video, film e serie tv del momento

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere (Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy).

(Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy). Un mondo a parte (Film 2024, Commedia/Drammatico) di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele.

(Film 2024, Commedia/Drammatico) di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Hounds of War (Film 2024, Azione) di Isaac Florentine, con Frank Grillo e Robert Patrick.

(Film 2024, Azione) di Isaac Florentine, con Frank Grillo e Robert Patrick. Sono Lillo 2 (Serie tv 2024, Commedia).

(Serie tv 2024, Commedia). Flaminia (Film 2024, Commedia) di Michela Giraud.

(Film 2024, Commedia) di Michela Giraud. CODA – I segni del cuore (Film 2021, Commedia/Drammatico) di Sian Heder.

(Film 2021, Commedia/Drammatico) di Sian Heder. Puppy Love (Film 2023, Commedia/Sentimentale) con Lucy Hale e Grant Gustin.

(Film 2023, Commedia/Sentimentale) con Lucy Hale e Grant Gustin. Beetlejuice – Spiritello porcello (Film 1988, Commedia/Horror) di Tim Burton, con Michael Keaton e Winona Ryder.

(Film 1988, Commedia/Horror) di Tim Burton, con Michael Keaton e Winona Ryder. La battaglia di Hansan (Film 2022, Azione/Guerra) di Kim Han-min.

Netflix, i film e le serie tv del momento