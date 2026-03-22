I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix prosegue il successo della seconda stagione di One Piece, adattamento live action dell’omonimo manga di Eiichirō Oda. Tra le serie nella top 10 della piattaforma segnaliamo anche l’uscita della settima stagione di Virgin River, quella della miniserie Quella notte e il successo della quarta stagione di Bridgerton. Tra i film, invece, nella top 10 troviamo la commedia Oi vita mia, con Pio e Amedeo, l’horror psicologico Speak No Evil, con James McAvoy e Mackenzie Davis, e War Machine, con protagonisti Alan Ritchson e Dennis Quaid. Nella top 10 di Prime Video troviamo invece Young Sherlock, la serie tv che racconta le indagini giovanili di Sherlock Holmes. Grande successo anche per Scarpetta, la serie tv con protagonisti Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Bake tratta dai romanzi di Patricia Cornwell.

Netflix, i film e le serie tv del momento

One Piece (Seconda stagione, Azione/Avventura).

(Seconda stagione, Azione/Avventura). Quella notte (Serie tv 2026, Drammatico) con Clara Galle e Claudia Salas.

(Serie tv 2026, Drammatico) con Clara Galle e Claudia Salas. Virgin River (Serie tv, Romantico), con Martin Henderson e Alexandra Breckenridge.

(Serie tv, Romantico), con Martin Henderson e Alexandra Breckenridge. Bridgerton (Quarta stagione, Romantico).

(Quarta stagione, Romantico). Emergenza radioattiva (Serie tv 2026, Thriller).

(Serie tv 2026, Thriller). Oi vita mia (Film 2025, Commedia) con Pio e Amedeo.

(Film 2025, Commedia) con Pio e Amedeo. Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti (Film 2024, Horror) di James Watkins, con James McAvoy e Mackenzie Davis.

(Film 2024, Horror) di James Watkins, con James McAvoy e Mackenzie Davis. War Machine (Film 2026, Azione) con Alan Ritchson e Dennis Quaid.

(Film 2026, Azione) con Alan Ritchson e Dennis Quaid. Cattivissimo me 4 (Film 2024, Commedia) di Chris Renaud.

(Film 2024, Commedia) di Chris Renaud. Bad Boys: Ride or Die (FIlm 2024, Azione) con Will Smith e Martin Lawrence.

Prime Video, film e serie tv del momento