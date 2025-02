Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix è da poco uscita la miniserie Zero Day, con protagonista Robert De Niro. La serie è già nella top 10 della piattaforma. Prosegue il successo di Cassandra, miniserie tedesca, quello della commedia romantica La dolce villa e del film francese Luna di miele con mamma. Su Prime Video è stata aggiunta la terza stagione di Reacher, serie tv d’azione con Alan Ritchson. Nella top 10 della piattaforma ritroviamo il film The Order, con Jude Law, e la prima stagione di On Call – Di pattuglia.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Zero Day (Miniserie 2025, Thriller) con Robert De Niro e Lizzy Caplan.

(Miniserie 2025, Thriller).

Storia della mia famiglia (Serie tv 2025, Drammatico) con Eduardo Scarpetta e Vanessa Scalera.

American Murder: Gabby Petito (Docuserie 2025, True crime).

Åremorden – Gli omicidi di Åre (Miniserie 2025, Drammatico).

La dolce villa (Film 2025, Commedia) di Mark Waters, con Scott Foley e Maia Reficco.

Luna di miele con mamma (Film 2025, Commedia) di Nicolas Cuche, con Michèle Laroque e Rossy de Palma.

Cattivissimo me 3 (Film 2017, Animazione).

(Film 2017, Animazione). Mission: Impossible – Dead Reckoning (Film 2023, Azione/Thriller) di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise e Hayley Atwel.

Prime Video, film e serie tv del momento