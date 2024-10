Il Covid fa aumentare il rischio di diabete di tipo 2 nei bambini

Un recente studio pubblicato su Jama Network Open ha rivelato che il Covid-19 potrebbe aumentare significativamente il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, noto anche come diabete insulino-resistente, nei bambini e negli adolescenti. Questa ricerca, condotta da Pauline Terebuh del Center for Artificial Intelligence in Drug Discovery della Case Western Reserve University, ha coinvolto un campione di oltre 613.000 bambini e ragazzi.

La ricerca

Lo studio ha esaminato due gruppi distinti: uno composto da 306.801 bambini e ragazzi con infezione da Covid-19 e l’altro da un numero equivalente di coetanei che hanno sofferto di altre infezioni delle vie respiratorie, senza mai essere stati colpiti dal virus. I ricercatori hanno confrontato il rischio di diagnosi di diabete tra i due gruppi a 1, 3 e 6 mesi dopo l’infezione.

I risultati sono allarmanti: i bambini che hanno contratto il Covid-19 presentano un rischio di diagnosi di diabete rispettivamente del 55%, 48% e 58% superiore rispetto a quelli che hanno avuto altre infezioni respiratorie. Inoltre, il rischio aumenta in modo significativo per alcuni sottogruppi. I bambini e gli adolescenti che erano già sovrappeso o obesi mostrano un incremento del rischio a 1 mese dopo l’infezione di oltre il 107% rispetto ai coetanei, con una duplice incidenza a 3 mesi e un incremento di oltre il 200% a 6 mesi.

Sottogruppi a rischio

Un altro gruppo vulnerabile identificato nello studio è quello dei giovani che sono stati ospedalizzati a causa del Covid-19. Per questi pazienti, il rischio di sviluppare il diabete aumenta di oltre il 300% a 1 mese, quasi triplica a 3 mesi e supera il doppio a 6 mesi.

I ricercatori suggeriscono che lo stress metabolico indotto dal Covid-19 possa essere una spiegazione per l’aumento del rischio di diabete di tipo 2. Tuttavia, avvertono che sono necessari ulteriori studi per verificare se questi effetti si attenuino o persistano negli anni a venire. Questo studio evidenzia l’importanza di monitorare la salute metabolica dei giovani, in particolare dopo infezioni gravi come il Covid-19.