Una sbriciolata alla Nutella che profuma di casa: veloce, golosa e pronta a conquistarti dal primo morso.

Ti dirò la verità, ci sono giorni in cui penso di non avere né tempo né energie per mettermi ai fornelli. Poi però arriva la domenica, quella voglia di dolce fatto in casa che non puoi comprare al supermercato, e mi lascio tentare. La sorpresa? Non sempre servono mille ingredienti o ore davanti al forno. Anzi, la magia più grande nasce proprio dalle cose semplici. Quando ho scoperto questa sbriciolata con soli tre ingredienti, ho pensato: “Troppo bello per essere vero”. Invece no: è la coccola più veloce e buona che ci si possa regalare.

Ricetta Sbriciolata alla Nutella: la magia in 3 ingredienti

3 ingredienti, zero interferenze e un risultato assicurato. È uno di quei dolci che non ti fa sentire in colpa: leggero, croccante, profumato di biscotti e con quel cuore morbido di Nutella che scalda l’anima. È perfetto quando hai ospiti improvvisati, o semplicemente quando vuoi premiarti senza impazzire dietro a ricette lunghe e laboriose. Fidati, una volta provata, ti chiederai come hai fatto a vivere senza.

Ingredienti (per 6 persone)

240 g di biscotti secchi

200 g di burro

qb di Nutella

Preparazione

Metti i biscotti nel mixer e lascialo andare finché non diventano briciole finissime. In un pentolino, a fiamma bassissima, fai sciogliere il burro. Versa i biscotti sbriciolati in una ciotola, aggiungi il burro fuso e mescola bene. Il composto deve sembrare sabbia bagnata, pronto a diventare base. Rivesti una teglia da 18 cm con carta forno bagnata e strizzata. Versa metà del composto e pressalo bene con il dorso di un cucchiaio, creando anche un bordo laterale di circa un centimetro. Stendi di un generoso strato di Nutella al centro, poi copri con l’altra metà del composto di biscotti e burro. Assicurati che la crema sia tutta “nascosta”. Lascia la torta in frigo per almeno 2 ore. Il burro farà il suo lavoro e la tua sbriciolata sarà compatta e perfetta da tagliare. Se non hai Nutella in dispensa (può capitare, anche se sembra impossibile!) puoi sostituirla con crema pasticciera o marmellata. Io, ad esempio, la adoro anche con confettura di ciliegie: dolcezza e leggero tocco acidulo, una coppia vincente.

Vuoi un tocco in più? Aggiungi una spolverata di cannella ai biscotti per un profumo avvolgente, oppure qualche nocciola tritata per renderla ancora più croccante. Da accompagnare con una tisana calda o un caffè cremoso: il connubio perfetto per la domenica pomeriggio.