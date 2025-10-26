Mangiare bene senza appesantirsi si può anche d’inverno: una nutrizionista svela la ricetta perfetta del pranzo brucia grassi.

Con l’arrivo dei primi freddi, si ha più voglia di coccolarsi con cibi caldi, gustosi e nutrienti ma spesso manca il tempo o anche la voglia di mettersi ai fornelli soprattutto quando si lavora tutto il giorno. Tuttavia, per mangiare bene e salutare, non è necessario dedicare ore alla preparazione del pranzo o della cena.

Esistono, infatti, delle ricette facili, super veloci e soprattutto brucia grassi che sono perfette anche per chi segue una dieta low carb o chetogenica. In particolare, esiste una omelette che è una vera delizia non solo per il palato, ma anche per gli occhi e che è una vera alleata della forma fisica. Oltre ad essere buonissima, infatti, è anche ricca di proteine e grassi buoni e ha quel sapore autunnale che avvolge chiunque la mangi.

La ricetta della omelette, perfetta per un pranzo brucia grassi

Bastano 10 minuti per preparare un pranzo autunnale brucia grassi: a svelare la ricetta che può essere provata da chiunque è la nutrizionista Alice Carnevale che, sulla propria pagina Instagram, ha svelato non solo gli ingredienti, ma anche tutti i passaggi per preparare un delizioso pranzo dal sapore autunnale.

Gli ingredienti per preparare l‘omelette con funghi trifolati e prosciutto crudo sono:

3 uova

Una ciotola di funghi

3 fettine di prosciutto crudo

1 cucchiaio di parmigiano

1 cucchiaino di burro ghee in padella

Sale e pepe q.b.

Dopo aver lavato e tagliato i funghi, saltali in padella con un filo d’olio facendoli cuocere per qualche minuto e aggiustando di sale e di pepe. Mentre i funghi cuociono, rompi le uova in una ciotola, aggiungi il parmigiano, regola di sale e di pepe e mescola per far amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Scalda una padella antiaderente con una noce di burro e solo quando sarà ben calda versa il composto di uova. Fai cuocere e aggiungi tre fettine di prosciutto crudo, i funghi e qualche foglia di prezzemolo per insaporire ulteriormente il piatto. Chiudi la frittata come una omelette, finisci di cuocere e mangia tutto quando è ancora bene calda.

Si tratta di un pranzo super veloce, leggero ma al tempo stesso nutriente. Una ricetta adatta anche a chi, pur non seguendo una dieta specifica, ha voglia di mantenersi leggero in vista, ad esempio, di un fine settimana particolarmente ricco dal punto di vista culinario.