Il segreto per non rovinare il tostapane e averlo come se fosse stato appena comprato è questo trucco semplice e veloce.

Il tostapane è uno degli elettrodomestici più diffusi e presenti nella maggior parte delle case. Al mattino, è essenziale per una colazione ricca di gusto: per cominciare nel migliore dei modi la giornata, infatti, non c’è nulla di più buono di una fetta di pane croccante con burro e marmellata ma anche con una dose generosa di Nutella.

Il tostapane, tuttavia, è essenziale anche per salvare una cena quando si rientra a casa tardi e non c’è tempo per mettersi ai fornelli. Con del pane croccante, prosciutto e formaggio, infatti, si possono preparare dei toast davvero deliziosi. Tuttavia, il tostapane, pur essendo uno degli elettrodomestici più amati è anche uno dei più fastidiosi da pulire.

Eppure, con trucchi molto semplici, il tostapane si può pulire velocemente e soprattutto bene in modo che duri più a lungo e sembri appena comprato anche dopo diverso tempo.

Come pulire il tostapane in modo semplice e veloce: il trucco che nessuno0 ti ha mai svelato

Dopo aver utilizzato il tostapane, la prima cosa da fare è eliminare tutte le briciole dal vassoietto di raccolta. E’ importante farlo dopo ogni utilizzo per evitare l’accumulo delle briciole che, bruciandosi con l’utilizzo successivo, sarebbero difficile da eliminare. Una volta al mese, però, è fondamentale effettuare una pulizia più approfondita eliminando le briciole e i residui di cibo dalla pareti interne. Si tratta di un’operazione più delicata che, però, può essere effettuata semplicemente con un trucco.

Per pulire in modo approfondito un tostapane con le pinze, bisogna togliere il vassoio raccogli briciole, eliminare i residui di cibo e lavarlo con acqua calda e sapone. Anche le pinze in cui vengono posizionate le fette di pane, poi, vanno lavate con acqua, detergente per i piatti e una spugna per eliminare eventuale incrostazioni.

La parte interna, invece, dev’essere pulita con un vecchio spazzolino o un pennello da pasticceria: per non rovinare il tostapane basterà farlo in modo delicato seguendo il senso delle resistenze elettriche. Se ci sono delle incrostazioni, potete utilizzare dell’aceto bianco in cui inumidire lo strumento che andrete poi ad utilizzare per pulire le pareti interne.

Per la pulizia profonda del tostapane senza pinze, invece, basta rimuovere la piastra removibile, dopo aver staccato l’elettrodomestico dalla corrente, e lavarla con acqua e detersivo per piatti. Se le incrostazioni sono difficile da togliere, potete lasciare la piastra in ammollo. Per la parte esterna, invece, è sufficiente utilizzare un panno umido.