Il volantino di Eurospin è ricco di offerte ma attenzione a quelle che trovi solo online: ecco tutti i prodotti in promozione.

Tra i supermercati più convenienti dove, ogni settimana è possibile trovare delle strepitose offerte c’è sicuramente Eurospin dove prodotti di qualità vengono venduti a prezzi accessibili a tutti. Sempre più persone faticano ad arrivare alla fine del mese e, per riempire la dispensa di casa, si cerca di fare la spesa nei discount dove ogni giorno ci sono offerte diverse rinunciando così al negozio di fiducia sotto casa dove i prezzi possono essere sicuramente più alti. Da Eurospin, in particolare, ci sono sempre tanti prodotti scontati, da quelli per la colazione alla cena.

Senza svenarsi, così, si riesce a riempire il carrello della spesa accontentando i gusti di tutti. Quello che, tuttavia, in pochi sanno è che Eurospin, oltre alle offerte che si trovano presso i vari punti vendita, ha anche un volantino online con delle promozioni davvero imperdibili.

Volantino Eurospin: tutte le offerte che trovi online

Come si legge sul sito, l’obiettivo di Eurospin è il benessere e il comfort dei clienti offrendo prodotti di ottima qualità a prezzi vantaggiosi. Sono tante le offerte per rendere più confortevole la casa sia in vista del Natale che per il resto dell’anno. Per gli amanti del Natale, in offerta online, c’è l’albero di Natale Cortina con due altezze disponibili: quello da 210 cm costa 39,99 euro mentre quello da 180 cm costa 24,99.

Per chi ha scelto l’isola per la propria cucina ma non ha sedie adattabili, Eurospin propone, in offerta, il set 2 sgabelli con struttura e poggiapiedi cromati a 79,99 euro. In offerta, poi, ci sono tanti piccoli elettrodomestici che rendono più semplice e veloce la vita in cucina come il forno a microonde in promozione a 44,99 euro o la friggitrice con 2 cestelli che, scontata, costa 59,99 euro.

Eurospin, inoltre, ha pensato anche agli amanti del caffè con la macchina per espresso Termozeta che costa 69,99 euro. Tra le tante offerte online, inoltre, ci sono anche quelle sul bollitore elettrico che costa meno di 20 euro, precisamente 19,99 euro. A 79,99 euro, invece, potete acquistare il forno elettrico mentre la friggitrice ad aria che è diventata l’oggetto dei desideri di tanti è in promozione a 79,99 euro oppure a 59,99 in base alla capacità.

Eurospin, infine, non dimentica i più piccoli e, con l’arrivo ormai imminente del Natale, ha promosso una serie di sconti sui giocattoli più amati del momento come quelli sui personaggi della Marvel o sulle principesse di Frozen.