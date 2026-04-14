Già piagato dal vaiolo delle scimmie, il Burundi, paese centrafricano, sta sperimentando con un certo grado di allarme, l’emergere del contagio di una grave malattia cui gli esperti ancora non sanno dare un nome.

Nel Burundi nord-occidentale, al confine con il Congo

I dati forniti dall’Oms (Organizzazione mondiale sanità) descrivono l’insorgere di un focolaio che ha causato cinque decessi, 35 persone contagiate e decine casi sospetti per i quali è stata disposta la quarantena.

Del contagio si può dire al momento solo ciò da cui non proviene: escluse cioè Ebola, virus Marburg, febbre emorragica di Crimea-Congo, febbre della Rift Valley e febbre gialla.

La malattia ha fatto capolino in una zona di piccoli villaggi nel distretto di Mpanda della Provincia di Bubanza. Siamo nel Burundi nord-occidentale, vicino al confine con la Repubblica democratica del Congo.