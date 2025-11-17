C’è una città italiana in cui hanno scoperto il segreto della longevità: per diventare centenari, ci sono delle abitudini da seguire.

Il numero dei centenari, in Italia, aumenta sempre di più. Sono tantissime le persone che hanno già raggiunto i 100 anni, che hanno superato da tempo il secolo o che sono prossimi a raggiungerlo. A svelarlo è l’ultimo report Istat che mostra come la popolazione italiana sia sempre più anziana. Contemporaneamente, però, sottolinea anche i progressi fatti per la sopravvivenza in età avanzata.

Se in alcune zone, riuscire a compiere 100 anni, rappresenta ancora un’eccezione, c’è una città italiana in cui diventare centenari è la normalità. Si tratta, infatti, della città in cui è presente il maggior numero di centenari. Un traguardo che è possibile raggiungere grazie ad una qualità di vita eccellente.

La città con il maggior numero di centenari: ecco qual è

La città italiana più longeva con la più alta densità di centenari è Isernia dove c’è una percentuale di 78 centenari ogni 100mila abitanti. Al secondo posto di questa speciale classifica c’è Nuoro, in Sardegna, regione famosa da tempo per la longevità dei suoi abitanti. Sul gradino più basso del podio si piazza Siena in Toscana. Le altre città che registrano un numero considerevole di centenari sono Gorizia, Imperia, Genova, La Spezia.

Agli ultimi posti, invece, si trovano le province di Napoli, Caserta, Barletta-Andria-Trani, Crotone, Ragusa e Bergamo, unica eccezione del Nord tra molte province del Sud.

La donna più anziana d’Italia con i suoi 114 anni, tuttavia, non vive a Isernia. Lei si chiama Lucia Laura Sangenito, è nata il 22 novembre del 1910, a Sturno, in provincia di Avellino, dove vive ancora oggi. Sulla longevità incidono diversi fattori come la genetica e lo stile di vita. Fondamentale è avere un’alimentazione sana ed equilibrata; fare regolarmente attività fisica anche solo camminando quotidianamente e ridurre i livelli di stress che, al giorno d’oggi, è davvero difficile gestire.

E’ importante poi, dormire bene e per un numero di ore sufficiente a ricaricare l’organismo. Anche non fumare e non bere alcol può incidere sulla longevità per la quale, tuttavia, è necessario stare bene non solo fisicamente ma anche mentalmente ed è per questo che è importante non trascurare le relazioni sociali e avere un approccio positivo alla vita.

Tutti fattori che, secondo gli esperti, aiuterebbero le persone ad invecchiare bene e a raggiungere più facilmente il secolo entrando nella lista dei centenari.