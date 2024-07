Oggi, mercoledì 31 luglio, Roma è stata nuovamente colpita da incendi di vaste proporzioni, con le fiamme che hanno aggredito con particolare violenza la zona di Monte Mario. L’incendio ha avuto inizio nel primo pomeriggio e si è rapidamente esteso verso la cittadella giudiziaria di piazzale Clodio e via Teulada, dove ha sede la Rai. Alcune palazzine situate proprio in via Teulada sono state evacuate a causa del rapido avanzare del rogo. Le immagini delle fiamme che lambiscono gli edifici sono preoccupanti, con l’emergenza che ha subito mobilitato numerose squadre dei vigili del fuoco. L’area, quella interessata dall’incendio, è stata spesso al centro delle polemiche e delle denunce dei residenti per il degrado causato in particolare dalle baraccopoli che punteggiano la collina di Monte Mario, sgomberate ma puntualmente ricomparse.

Interventi e restrizioni

Dalle 13 circa, le operazioni di spegnimento sono state intensificate con l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco, supportati dalla polizia che ha chiuso le strade di accesso alla zona della Panoramica e del Trionfale, nonché attorno allo stadio Olimpico. Queste misure sono state adottate per consentire ai soccorritori di lavorare senza ostacoli e per garantire la sicurezza pubblica. Le strade chiuse comprendono quelle che conducono alle aree più colpite dall’incendio, in modo da facilitare il passaggio dei mezzi di emergenza e limitare il rischio per i residenti e i visitatori.

A causa del vasto incendio sono state evacuate quattro palazzine e 40 persone dall’Osservatorio Astronomico. È stata evacuata anche la sede Rai di via Teulada. È stata sospesa la puntata di Estate in Diretta, in onda su Rai1, e i lavoratori delle sedi anche di via Goiran, via Gomenizza, via Novaro sono stati invitati a lasciare, in via precauzionale, gli insediamenti aziendali. “Gravissimo incendio alle spalle della sede Rai di via Teulada, che ora rischia di attaccare la caserma dei carabinieri. Al momento le fiamme non si riescono a domare”, ha scritto su Facebook Sigfrido Ranucci, postando un video delle fiamme con un elicottero dei vigili del fuoco impegnato sul posto.

Al momento risultano chiuse al traffico viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Falcone e Borsellino, in entrambi i sensi di marcia, via Romeo Romei e via Faravelli. E’ stata disposta anche la chiusura di Lungotevere Oberdan e Lungotevere della Vittoria, per consentire l’intervento dell’elicottero dei VVF.

Le condizioni meteo avverse

Le condizioni meteorologiche attuali, caratterizzate da un vento forte e caldo, stanno contribuendo alla rapida diffusione delle fiamme. L’incendio è particolarmente violento in alcune aree, complicando notevolmente il lavoro dei vigili del fuoco. È stato richiesto l’intervento di mezzi aerei, inclusi elicotteri che si riforniscono d’acqua direttamente nel Tevere, come avvenuto in situazioni simili negli anni precedenti. Le autorità temono che il rogo possa avere impatti devastanti anche sull’ecosistema di Monte Mario, una collina che domina lo stadio Olimpico e che rappresenta una parte significativa del patrimonio verde della capitale. Le operazioni di contenimento e spegnimento dell’incendio potrebbero continuare per diverse ore, mentre le squadre dei vigili del fuoco e i mezzi aerei lavorano senza sosta per arginare il fronte del fuoco e prevenire ulteriori danni.