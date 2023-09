ItaliaOnline, arriva Virgilio Scuola: il “compagno di studi” ideale per tutti

Italiaonline, la più grande internet company italiana, amplia l’offerta editoriale con Virgilio Scuola, un progetto che ha l’obiettivo di supportare nell’apprendimento gli studenti di ogni ordine e grado scolastico, un ‘hub’ dedicato a supportare non solo giovani studenti, ma anche genitori e insegnanti con più di 1.500 lezioni ed esercizi online, video di approfondimento e infografiche.

Più in dettaglio, le lezioni di Virgilio Scuola coprono i programmi di 4 gradi scolastici (dalla scuola dell’Infanzia alle Superiori) e tutte le discipline di base (matematica, italiano, fisica, scienze, inglese…). Si rivolge in primis agli studenti, ma anche ai genitori che seguono i propri figli alle prese con una mole di compiti a casa sempre maggiore e agli insegnanti alla ricerca di materiali online integrativi per potenziare le lezioni in aula.

Ogni lezione è pensata e realizzata da docenti esperti della propria materia che trattano tutti gli argomenti affrontati dagli studenti durante il percorso scolastico, anche quelli più ostici, con un linguaggio semplice e immediato e l’ausilio di contenuti multimediali a supporto della spiegazione testuale.

Il layout – moderno e ottimizzato per la consultazione sia desktop che mobile – è studiato per agevolare la fruizione di ogni genere di contenuto.

Il progetto, appena lanciato, si arricchirà nei prossimi mesi con:

una sezione dedicata alla scelta della facoltà universitaria e all’ingresso nel mondo del lavoro;

un’area dedicata agli studenti con DSA (Disturbi specifici dell’Apprendimento);

news dal mondo Scuola e Formazione;

nuove lezioni e nuove materie.

Virgilio Scuola è presente anche su Instagram e TikTok: gli studenti del Terzo Millennio, infatti, non considerano più il web e i social solo un canale di entertainment, ma si connettono e fanno esperienze online con finalità sempre più costruttive e formative.

Per il lancio e per supportare la social strategy di Virgilio Scuola, sono stati ingaggiati alcuni dei creator più amati dalla GenZ e dagli studenti, a loro spetta il compito di proporre pillole dal tono ironico e divertente, svelare trucchi e consigli sulle materie più ostiche, nonché coprire notizie e topic sollecitati dalla stretta attualità.

“Virgilio Scuola è pensato per essere utile agli studenti di ogni età, in ogni momento della giornata, in tutte le fasi del loro percorso di studi. Utile, chiaro e affidabile – dichiara Barbara Del Pio, responsabile editoriale Italiaonline -. Dalla scoperta dell’ABC in prima elementare ai quiz d’ingresso alle facoltà universitarie a numero chiuso, la nostra ambizione è far diventare Virgilio Scuola la destinazione online e social di riferimento per tutti gli studenti. Perché – parafrasando il pay-off del progetto – in ogni fase della vita… c’è sempre qualcosa da imparare”.