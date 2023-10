Itinerari naturalistici all’estero: consigli per il ponte dei morti

Il ponte di Ognissanti è un momento ideale per organizzare una trasferta all’estero, immersi nella natura. È l’occasione perfetta per staccare dalla routine lavorativa e dai ritmi serrati della città, dopo le lunghe vacanze estive e in attesa che arrivi la pausa di Natale.

Nel mentre, ritagliarsi qualche giorno alla scoperta di scenari mozzafiato in qualche località ancora incontaminata e distante dai luoghi frequentati per le uscite fuori porta di ogni settimana è il modo migliore per rigenerarsi e riconnettersi con sé stessi.

Che sia con la famiglia, la dolce metà o semplicemente in solitaria, un weekend lungo in una destinazione naturalistica è un’esperienza da fare in questo periodo dell’anno per tante ragioni. Foliage, bassa affluenza turistica, costi contenuti, temperature ancora miti sono solo alcune delle motivazioni per organizzare un viaggio all’estero immersi nella natura in questo periodo.

Valutiamo insieme allora quali sono le destinazioni migliori da raggiungere e come farlo, approfittando anche delle offerte di soggiorno e voli di questo periodo, senza trascurare anche come poter raggiungere l’aeroporto di Malpensa in modo rapido e pratico.

Itinerari Naturalistici

Parco nazionale di Plitvice in Croazia

Tra tutte le destinazioni affascinanti che si possono raggiungere in questo periodo, il Parco Nazionale dei laghi di Plitvice, in Croazia, si candida tra i migliori. Un luogo straordinario, collocato al centro del Paese e famoso principalmente per le acque turchesi dei laghi e le cascate mozzafiato. Per vivere questa indimenticabile esperienza naturalistica, bisogna raggiungere il parco da Zagabria, con i mezzi pubblici o una vettura a noleggio e, una volta giunti al parco, scegliere uno dei tanti sentieri ben segnalati e tracciati e andare alla scoperta dei suoi 16 fantastici laghi collegati da altrettante affascinanti cascate. Gli amanti della natura hanno diverse ragioni per visitarlo, tra cui ammirare la fauna locale, ma anche praticare escursioni e seguire percorsi trekking.

Fiordi Norvegesi

Un altro luogo molto suggestivo da visitare proprio durante il ponte dei morti sono i fiordi norvegesi.

Un luogo incantevole, in grado di rapire anche il più restio verso una vacanza di impronta naturalistica.

Ripide pareti rocciose, alternate a cascate, pittoreschi villaggi, corsi fluviali, montagne e acque profonde.

Si possono visitare i fiordi principali di Sognefjord e Nærøyfjord partendo dalla città di Bergen, raggiungibile da molti aeroporti europei e internazionali. Una valida occasione per immergersi in una natura imponente e suggestiva, senza disdegnare di conoscere più da vicino la cultura locale.

L’Islanda

L’Islanda è un altro luogo imperdibile da visitare, se si ama la natura selvaggia, incontaminata. Tra gayser e aurore boreali, un viaggio in Islanda, in questo periodo, può togliere il fiato. Partendo da Reykjavik, ci si può spingere in lungo e in largo intorno all’isola e percorrere, ad esempio, la Circolare d’Oro o la zona del Lago Mývatn, ma anche le incantevoli cascate di Godafoss. Qui la natura regna sovrana e ritemprarsi, nonostante il clima già piuttosto rigido, è facile in una delle tante SPA, sorgenti e piscine che puntellano l’isola.

Parco nazionale di Snowdonia in Galles

Ultimo, ma non ultimo, il parco Nazionale di Snowdonia è un altro luogo molto affascinante da visitare. Partendo dalla città di Betws-y-Coed, raggiungibile da altrettante città del Regno Unito, si può organizzare una battuta di trekking proprio sulla montagna dello Snowden, la più alta del Galles, ma anche praticare sport all’aria aperta come ciclismo, birdwatching, pesca e osservazione della fauna selvatica.

Da dove partire per il ponte dei morti

Come già accennato il ponte dei morti è uno dei momenti ideali per viaggiare perché meno dispendioso. Lontani dalle festività principali dell’anno, come Natale, estate e Pasqua, si possono trovare numerosi voli economici, specie se si parte da un aeroporto ben servito come quello di Milano Malpensa.

Proprio da qui partono molti aerei diretti anche nelle destinazioni menzionate nel corso dell’articolo.

D’altra parte, anche nelle zone raggiungibili in auto, come la Croazia, scegliere l’aereo può essere un’opzione molto comoda, soprattutto se si tiene conto della frequenza e della comodità degli spostamenti città-aeroporto.

Prenotare in anticipo il volo e cavalcare l’onda delle offerte proposte dalle diverse compagnie, è il modo migliore per prepararsi al viaggio. A questo, poi, si può aggiungere anche la programmazione della trasferta verso l’aeroporto di Milano, dalla città di partenza.

Diverse compagnie offrono questo servizio, con i loro bus navetta, tra cui Flibco, una società di trasporto molto efficiente, in grado di offrire un collegamento città-aeroporto comodo, pratico e confortevole.

L’azienda offre collegamenti anche molto comodi e veloci anche tra città e aeroporti che si trovano in regioni diverse, tra, appunto, cui quello tra Torino e Malpensa.

Sia la prenotazione che eventuali riprogrammazioni o cancellazioni del viaggio, possono essere effettuati online, tramite il sito o l’app. Allo stesso modo è possibile sfruttare il biglietto per una corsa successiva, in caso di contrattempo o ritardo del volo.