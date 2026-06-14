C’è un’isola in Croazia che negli ultimi anni è diventata una delle mete più desiderate dell’Adriatico. Si chiama Krk, viene spesso soprannominata “Isola d’Oro” ed ha la particolarità che per arrivarci non c’è bisogno di prendere il traghetto.

Situata nel Golfo del Quarnaro, appena a sud di Fiume, Krk rappresenta uno dei luoghi più affascinanti della costa croata. È una delle isole più grandi della Croazia per superficie, ma è soprattutto la più accessibile in assoluto: collegata alla penisola istriana da un ponte, dista poco più di tre ore di guida da Trieste.

Grazie alla sua posizione strategica, ai collegamenti semplici e a una varietà sorprendente di paesaggi, è diventata una destinazione ideale per chi desidera una vacanza estiva all’insegna del relax, delle escursioni e della buona cucina.

Non è un caso che sempre più turisti la scelgano come alternativa alle località più affollate del Mediterraneo. Qui si trovano spiagge spettacolari, piccoli villaggi sul mare, sentieri panoramici e acque così limpide da ricordare quelle delle isole greche.

L’Isola d’Oro: perché questo nome non è solo poesia

I croati chiamano Krk “Zlatni otok”, l’Isola d’Oro, e il soprannome non è solo evocativo. È la sintesi di un paesaggio che cambia radicalmente a seconda di dove ci si trova: costa frastagliata con calette nascoste raggiungibili solo a piedi o in barca, colline brulle e ventose nella parte settentrionale che ricordano certi tratti dell’Istria più selvaggia, foreste dense che coprono quasi un terzo della superficie totale dell’isola, vigneti e uliveti che producono vini e oli riconosciuti a livello internazionale.

Il mare è quello del Quarnaro: freddo rispetto alle acque del Mediterraneo meridionale, ma di una trasparenza e di una tonalità smeraldo che nelle baie più riparate raggiunge qualità ottiche difficili da trovare altrove nell’Adriatico. Il fondale è prevalentemente di ciottoli e roccia levigata, il che significa acqua pulitissima e assenza delle alghe che spesso caratterizzano i fondali sabbiosi dei litorali italiani più turistici.

La città di Krk: mille anni di storia in poche calli

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Il capoluogo dell’isola porta lo stesso nome dell’isola stessa e conserva un centro storico di rara integrità. Le mura medievali corrono ancora per gran parte del perimetro della città vecchia, e dentro di esse si snoda un labirinto di calli strette pavimentate in pietra bianca che non ha subito le trasformazioni che hanno uniformizzato molti centri storici adriatici.

Il castello Frankopan, la fortezza della potente famiglia nobiliare che dominò l’isola per secoli prima del dominio veneziano, si affaccia sul porto ed è uno dei monumenti meglio conservati dell’intero arcipelago croato. La cattedrale dell’Assunzione, edificata su resti di una basilica paleocristiana del V secolo, custodisce al suo interno elementi architettonici che stratificano dodici secoli di storia in un unico spazio.

Passeggiare per il centro di Krk la sera, quando i turisti del giorno sono rientrati nei loro alloggi e la città riprende il suo ritmo naturale, è una delle esperienze che si ricordano più a lungo di una vacanza sull’isola. I ristoranti fuori dal centro storico — nel porto e nei dintorni immediati, sono significativamente più economici di quelli nelle calli turistiche, con un’offerta di pesce fresco che riflette ancora la tradizione peschereccia locale.

Baška e Vela Plaža: la spiaggia che tutti cercano (e come evitare la folla)

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La spiaggia più famosa di Krk è Vela Plaža a Baška, all’estremo sud dell’isola. È una delle spiagge più celebri dell’intero Adriatico croato: quasi due chilometri di ciottoli bianchi levigati, acque progressive che permettono l’ingresso graduale anche ai bambini piccoli, e una cornice di montagna sullo sfondo che crea uno dei panorami balneare più fotografati della Croazia.

La popolarità ha il suo prezzo: in luglio e agosto, specialmente nei fine settimana, Vela Plaža si riempie in modo significativo e i prezzi dei lidi attrezzati salgono di conseguenza. Chi vuole godere della spiaggia senza la folla ha due alternative ugualmente valide. La prima è arrivarci di mattina presto, prima delle dieci, quando la luce è ancora bassa e morbida, i colori dell’acqua sono al loro meglio e il pubblico è ridotto. La seconda è esplorare la baia di Stara Baška, sul versante occidentale dell’isola, meno conosciuta, raggiungibile solo percorrendo una strada tortuosa e senza servizi attrezzati — ma anche molto meno affollata e di una bellezza ancora più selvaggia.

Vrbnik: il borgo sulla scogliera e il vino che non si trova altrove

Se c’è un posto a Krk che non ci si aspetta e che rimane impresso più degli altri, è Vrbnik. Il paese si trova sulla costa orientale dell’isola, arroccato su una scogliera di pietra bianca a circa cinquanta metri sul livello del mare. Dall’alto, la vista spazia sull’intero golfo fino alla terraferma, nelle giornate limpide si vedono le Alpi Dinariche.

Vrbnik è anche il paese della via Klančić, ufficialmente una delle strade più strette del mondo con una larghezza di appena 43 centimetri in alcuni punti, un vicolo che due persone non riescono a percorrere affiancate e che ogni anno attira fotografi e curiosi da tutta Europa. È soprattutto la patria dello Žlahtina, il vino bianco autoctono di Krk, prodotto esclusivamente con l’uva omonima coltivata nelle vigne di questa parte dell’isola. Secco, leggermente minerale, con note di agrumi e fiori bianchi, lo Žlahtina ha ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali e si abbina perfettamente al pesce e ai frutti di mare locali. Non si trova praticamente da nessun’altra parte al mondo. Assaggiarlo seduti su una terrazza affacciata sul Quarnaro, con il tramonto che tinge di rosa il mare sottostante, è uno di quei momenti che giustificano da soli un viaggio.

I grifoni e la natura selvatica: l’isola che non ti aspetti

Krk è uno dei pochi luoghi in Europa in cui i grifoni, gli avvoltoi più grandi del continente, con un’apertura alare che può superare i due metri e mezzo, vivono ancora allo stato selvatico. La colonia è concentrata soprattutto nella parte nord-est dell’isola, in prossimità di Beli sull’isola vicina di Cres, ma i grifoni sorvolano regolarmente anche i cieli di Krk, planando sulle correnti ascensionali che si formano lungo le scogliere costiere.

Vederli in volo è un’esperienza di rara potenza visiva, un rettile volante di dimensioni inconsuete che plana senza muovere le ali per minuti interi, sfruttando la termica con una precisione che sembra quasi meccanica. Per chi vuole aumentare le possibilità di avvistamento, le prime ore del mattino e le ultime della sera sono i momenti migliori, quando i grifoni sono più attivi nel cercare cibo.

Oltre ai grifoni, Krk offre una rete di sentieri escursionistici che attraversano la macchia mediterranea e le foreste di pini e querce verso i punti panoramici più alti dell’isola. Il percorso che porta al belvedere di Vidikovac, con vista sull’intera costa orientale, è fattibile anche da chi non ha esperienza di trekking e ricompensa lo sforzo con uno dei panorami insulari più belli dell’Adriatico settentrionale.

Come arrivare da Milano, Trieste e Venezia: tutto più semplice del previsto

Uno degli aspetti che distingue Krk da quasi tutte le altre isole croate è la logistica di accesso. Il ponte che collega Krk alla terraferma, costruito negli anni Ottanta e completamente gratuito dal 2021, ha eliminato la principale barriera che per decenni aveva limitato i flussi turistici: la necessità di imbarcarsi su un traghetto.

Da Trieste, Krk dista circa un’ora e quaranta di guida: si percorre l’autostrada in direzione di Rijeka, si imbocca la strada costiera verso sud e si attraversa il ponte. Da Milano, con l’autostrada A4 fino a Trieste e poi la A1 croata, si arriva in circa quattro ore. Da Venezia il tempo si riduce ulteriormente. L’isola ha anche un proprio aeroporto, l’aeroporto di Rijeka-Krk si trova fisicamente sull’isola, che d’estate è servito da voli diretti da diverse città europee.

Per chi non vuole guidare, gli autobus da Rijeka raggiungono i principali centri dell’isola con frequenze regolari durante la stagione estiva. Ma il modo migliore per esplorare Krk rimane l’automobile, che permette di raggiungere le calette più appartate, i borghi meno noti e i belvedere panoramici che la rete dei trasporti pubblici non copre.

Quando andarci: la finestra perfetta per evitare la folla

L’alta stagione di Krk coincide con luglio e agosto, quando l’isola è invasa da turisti provenienti da tutta Europa, in particolare dalla Germania, dall’Austria, dalla Slovenia e dall’Italia. I prezzi salgono, i parcheggi si riempiono e alcune spiagge perdono parte del loro fascino.

La finestra migliore per chi cerca un equilibrio tra clima ottimale e atmosfera ancora vivibile è la seconda metà di giugno, quando il mare è già abbastanza caldo per nuotare, le giornate sono lungissime, le strutture sono aperte e operative ma non sature, oppure settembre, forse il mese più bello in assoluto: il mare ha accumulato tutto il calore dell’estate, i turisti si sono diradati, i prezzi scendono e l’isola riacquista quella qualità di vita locale che è una delle sue caratteristiche più attraenti.

In entrambi i periodi, Krk mostra il suo volto migliore: un’isola che sa essere spettacolare senza essere esibizionista, storica senza essere museale, accessibile senza essere banale.