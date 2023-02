La centralità dell’innovazione tecnologica nel contesto del gaming attuale

Come sarà il futuro del gioco? Dalla realtà virtuale all’intelligenza artificiale, queste tecnologie stanno plasmando il futuro dei videogiochi. Questo è un dato di fatto oltre che un punto di partenza necessario e fondamentale per avviare ogni genere di analisi su questo contesto tecnologico e videoludico.

I giochi del futuro imminente sono già qui e possono essere praticati

Ormai da due decenni i videogiochi vivono un constante e dinamico aumento di popolarità, tanto che se dovesse continuare su questo livello, a breve i giochi avranno incassi e volumi d’affari molto più ampi rispetto all’industria discografica, cinematografica e in generale audiovisiva. Questo processo è aumentato in un periodo come quello che stiamo vivendo e attraversando dove sempre più persone interagiscono e sono online praticamente senza sosta, a livello quotidiano. Le entrate per i giochi sono cresciute del 12% nel 2020, fino a $ 139,9 miliardi da $ 120,1 miliardi nel 2019, secondo un rapporto della società di ricerche di mercato SuperData. E a un certo punto l’anno scorso, quattro persone su cinque negli Stati Uniti avevano giocato a un videogioco nei sei mesi precedenti.

”Prima era ‘cosa guardare’ e ora è ‘se guardare”’, ha scritto il venture capitalist Matthew Ball. ”E la risposta è sempre più ‘no, ho intenzione di fare un gioco”. Allora, qual è il prossimo? Dal punto di vista culturale, i giochi continueranno solo a diventare più mainstream. Ma quali innovazioni tecnologiche stanno plasmando il futuro dei videogiochi e in che modo influenzeranno l’esperienza di gioco?

Realtà virtuale: che cosa bolle in pentola?

Per decenni, la realtà virtuale ha stuzzicato i giocatori con la prospettiva di un’esperienza completamente immersiva. Ma la tecnologia è stata lenta nel mantenere quella promessa. Ben Kuchera di Polygon lo ha detto senza mezzi termini l’anno scorso: ”La realtà virtuale è stata a cinque minuti da una sorta di svolta per circa otto anni”. La realtà virtuale è ancora una categoria di nicchia rispetto al resto dell’industria dei giochi (ha rappresentato meno della metà percento di tutte le vendite di giochi nel 2020). E nonostante il suo stato vivace, continua a far riflettere molti consumatori.

”In questo momento ci troviamo in una specie di depressione di disillusione riguardo alla realtà virtuale”, ha detto a Built In nel 2020 Kevin Mack, uno sviluppatore di giochi VR. In un certo senso si sono fatti male al fondoschiena perché il loro visore VR di prima generazione non si è trasformato istantaneamente nel ponte ologrammi.

Problematiche legate allo strumento della realtà di virtuale in un contesto di gioco

”Il mondo intero si è in qualche modo fatto male perché il loro visore VR di prima generazione non si è trasformato istantaneamente nel ponte ologrammi”. Sebbene la realtà virtuale debba ancora essere all’altezza del clamore, aziende tecnologiche come Facebook, Valve e Sony sono impegnate a cercare di far progredire il settore, investendo notevoli risorse per sviluppare hardware e giochi VR. Ci sono sviluppi promettenti all’orizzonte. Ma prima, è necessario affrontare alcune sfide. Vale a dire, le cuffie ingombranti e i prezzi elevati. La maggior parte delle cuffie VR pesa più di un chilo e deve essere fissata saldamente al viso di un utente. Non è particolarmente comodo. Ti sudi e dopo mezz’ora di gioco la tua energia si esaurisce. Questa esperienza irrita quella modalità di gioco tipica degli appassionati di giochi: passare ore comodamente sprofondati in un divano. Se l’hardware VR non può allinearsi con le preferenze dei giocatori, sarà in grado di sopravvivere?

Il ruolo svolto dalle aziende nel contesto dell’innovazione tecnologica

Fino a quando le aziende non ridurranno i loro visori VR, non si sbarazzeranno di cavi di collegamento ingombranti e non ridurranno i prezzi, la maggior parte dei giocatori – salvo i primi utenti e gli appassionati di tecnologia – continuerà a esitare. Facciamo un esempio forse banale, ma efficace e funzionale che riguarda il contesto del gioco online e nello specifico il mondo del gambling. Ora, prendiamo come modello il blackjack online una delle attrattive più utilizzate e cliccate in questi anni e la sua facilità con cui si può accedere e giocare da un semplice dispositivo mobile come il nostro smartphone. Di contro le aziende sono impegnate a rendere la realtà virtuale più attraente per un pubblico più ampio e i prezzi dell’hardware stanno diminuendo.

Ma anche quando questi ostacoli vengono eliminati, il fatto che la tipica esperienza VR sia così socialmente isolante potrebbe limitarne il vantaggio. “[VR] è un’esperienza solitaria. È una cosa che stai facendo da solo ed è una cosa che scegli di fare escludendo qualsiasi altra cosa”, ha detto Mack. Gli piace giocare ai giochi di realtà virtuale, ma se c’è qualcun altro nei paraggi, ci pensa due volte prima di indossare il visore. ”In genere non ne indosserei ancora uno così tanto a casa se c’è anche la mia ragazza”, ha detto. ”Perché mi sento come se mi stessi completamente tagliando

fuori dall’ambiente sociale”. Sebbene riconosca i limiti, Mack rimane ottimista sul futuro della realtà virtuale. ”Penso che la realtà virtuale rimarrà di nicchia, ma potrebbe potenzialmente trasformarsi in una grande nicchia”, ha affermato. ”Penso che nei prossimi due anni vedremo cose davvero impressionanti e molto avvincenti”.

La parola al professor Khandaker della New York University

Mitu Khandaker, professore al Game Center della New York University, è fiduciosa sul ruolo della realtà virtuale nei giochi, ha dichiarato in un’intervista del 2020 con Built In. Khandaker semplicemente non pensa che assomiglierà a persone sole nelle loro case che giocano attraverso un auricolare, tanto quanto un'esperienza co-localizzata condivisa da più persone.

”Penso che il futuro della realtà virtuale sia più attraverso la realtà virtuale sociale”, ha affermato. In effetti, diversi giochi VR, come Rec Room e VRChat, offrono esperienze sociali in cui gli utenti possono interagire e uscire tra loro in tempo reale. Se la realtà virtuale sblocca più, non meno, connessioni con altre persone, sarà in grado di guadagnarsi un posto di rilievo nel futuro dei giochi. Probabilmente il problema è anche come questo tipo di tecnologia è stato raccontato dal cinema e dalla narrativa di genere, che ha sempre dato una lettura orwelliana, di controllo e di utopia negativa a questo tipo di visori, di caschi e di cuffie.

Potrebbe essere davvero questo il limite per un tipo di tecnologia che sta facendo fatica ad affermarsi, oppure è una questione più economica e legata al fatto che c’è carenza della cosiddetta massa critica che possa farne un reale e massiccio utilizzo per il proprio tempo libero? Ai posteri l’ardua sentenza.