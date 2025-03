Giuseppe D’Amore, psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista, ha recentemente pubblicato il libro La prevenzione dei femminicidi. Soggetti che si odiano in autopubblicazione sulla piattaforma di Amazon. Ora il libro è anche accreditato come “libro ECM” per tutte le professioni sanitarie. Dai medici di base ai farmacisti, dagli infermieri agli psicologi, tutti coloro che lavorano nell’ambito della sanità possono oggi e fino a dicembre approfittare di questa occasione per ottenere 28 crediti ECM nei corsi di aggiornamento professionale obbligatori.

Questa iniziativa rientra nella strategia promozionale del libro, ma soprattutto della campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere che da anni vede l’autore protagonista attivo in diverse iniziative. Il libro, nello specifico, cerca di affrontare e analizzare il tema della violenza, e in particolare della violenza di genere, da un punto di vista sociale e culturale, utilizzando strumenti di analisi prestati dalle più svariate discipline. L’intento non è solo di sensibilizzare, ma di proporre un modello che possa costituire un piccolo tassello nella direzione della costruzione di una società “libera dalla violenza”. Tutte le informazioni sul libro e su come accedere agli accrediti ECM si trovano sul sito internet dell’autore. Per ottenere i 28 crediti sarà sufficiente iscriversi attraverso il sito dedicato, leggere il libro ovviamente, e rispondere a un questionario di verifica.